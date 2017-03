Taliban tấn công dinh tổng thống

Vụ nổ đầu tiên xảy ra trước 10 giờ sáng nhấn chìm trung tâm mua sắm Grand Afghan trong biển lửa. Vụ nổ xảy ra gần Bộ Tư pháp và dinh tổng thống trong lúc một số thành viên nội các mới đọc tuyên thệ nhậm chức. Giao tranh diễn ra ác liệt trong nhiều giờ liền. Đến trưa, lực lượng an ninh đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào dinh tổng thống và bao vây bọn Taliban cố thủ trong các cửa hàng gần đó.

Hai giờ sau vụ nổ đầu tiên, một quả bom cài trên xe hơi đã phát nổ bên ngoài trung tâm mua sắm khác gần Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục. Cách đó vài trăm mét, một quả tên lửa làm nổ tung khu vực gần rạp chiếu bóng. Một vài vụ nổ nhỏ khác cũng đã xảy ra gần khách sạn Serena, nơi có nhiều người nước ngoài lưu trú.

Theo cơ quan an ninh, có ít nhất chín tên Taliban bị tiêu diệt, trong đó có bốn tên chết do đánh bom tự sát. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết có một trẻ em và một cảnh sát thiệt mạng. Còn theo người phát ngôn Bộ Y tế, năm người gồm một thường dân và bốn nhân viên an ninh thiệt mạng, 38 người bị thương. Trong khi đó, Taliban tuyên bố đã giết chết 40 người.

Tổng thống Hamid Karzai tuyên bố quân đội đã kiểm soát được tình hình và lên án kẻ thù của Afghanistan đang cố tình gieo rắc sợ hãi cho người dân thủ đô. NATO cam kết sẽ sát cánh cùng quân đội Afghanistan đẩy lùi phiến quân. Đặc phái viên Mỹ tại Pakistan và Afghanistan Richard Holbrooke gọi cuộc tấn công đẫm máu là hành động liều lĩnh và tàn nhẫn.

Đây là trận tấn công táo bạo nhất của phe Taliban vào thủ đô Kabul từ khi Bộ Tư pháp và nhiều tòa nhà chính phủ khác bị đánh bom vào tháng 2 năm ngoái.

