Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay do thám Mỹ

Một máy bay do thám Predator của quân đội Mỹ.

Theo An Bình (DT/ Reuters)

Các phiến quân Taliban do Hafiz Gul Bahadur dẫn đầu cho biết họ đã thu thập được các mảnh vỡ của chiếc máy bay bị phá huỷ và sẽ sớm cung cấp ảnh cho báo chí.Máy bay bị rơi tại tỉnh Bắc Waziristan, không xa biên giới Afghanistan ngày 25/2.“Chiếc máy bay đang bay thấp và các tay súng của chúng tôi đã bắn hạ nó”, một chỉ huy địa phương của Taliban nói. “Chúng tôi đã huấn luyện mọi người cho những việc như vậy”.Rất khó để xác minh những khẳng định của các phiến quân, trong khi một quan chức Mỹ tại Washington đã bác bỏ việc Taliban bắn hạ chiếc máy bay và từ chối bình luận thêm. Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), vốn điều hành chiến dịch do thám, cũng từ chối bình luận.Giới chức an ninh nói họ không biết nguyên nhân khiến chiếc máy bay do thám gặp nạn.“Một máy bay do thám đã được trông thấy đang rơi xuống khu vực Machikhel và bốc cháy”, một quan chức an ninh Pakistan nói. “Chúng tôi không biết nguyên nhân của vụ việc và đang điều tra”.Một quan chức khác cho hay máy bay đã rơi xuống một khu vực do các phiến quân kiểm soát, cách biên giới Afghanistan khoảng 30km. “Taliban địa phương đã thu giữ các mảnh vỡ”, ông nói.Một chỉ huy Taliban địa phương khẳng định các cấp dưới của ông đang thu thập các mảnh vỡ thì quân đội Pakistan xuất hiện và đuổi họ.“Chúng tôi đã sở hữu một nửa số mảnh vỡ và đang tìm kiếm các phần còn lại thì quân đội Pakistan tới và sau đó chúng tôi quyết định rời đi. Các binh sĩ Pakistan đã bắn pháo sáng và đang tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay”, chỉ huy Taliban nói.Một quan chức an ninh gần hiện trường vụ tai nạn cho biết 2 trong số các tên lửa của máy bay do thám đã nổ tung khi nó gặp nạn nhưng không ai bị thương.Người Pakistan đã ngừng chiến dịch tìm kiếm và các máy bay do thám Mỹ vẫn đang hoạt động trong khu vực và họ lo sợ có thể bị tấn công.Chiến dịch không kích bằng máy bay do thám đã khiến người Pakistan nổi giận vì cho rằng điều đó là vi phạm chủ quyền và nhiều gây thương vong cho dân thường. Phía Mỹ khẳng định các cuộc tấn công rất chính xác và số thương vong của dân thường rất nhỏ.