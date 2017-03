Tâm lý lo ngại về hàng không giá rẻ

Người ta đã tìm thấy khoảng 60 thi thể bị bỏng nặng và vẫn chưa được nhận dạng. Trong tổng số 128 người trên máy bay, cho đến giờ 6 người vẫn còn mất tích và có lẽ đã chết. Hầu hết các hành khách vẫn ở tư thế ngồi và đai an toàn đã được siết chặt để chuẩn bị hạ cánh xuống Phuket, nhưng cũng phần lớn không còn cơ hội để thoát ra bằng cửa thoát khẩn cấp và xuống sân bay nữa. Tai nạn xảy ra rất nhanh khi chiếc máy bay mất thăng bằng, trượt khỏi đường băng, gãy đôi và bốc cháy.

Ông Vutichai Singhamanee - Giám đốc Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAA) - cho biết, họ đang điều tra vụ tai nạn, chiếc hộp ghi âm của máy bay đã được tìm thấy. Cũng theo ông Vutichai, loại máy bay MD-82 của Tập đoàn McDonnell Douglas này đã được sử dụng 24 năm nay. Có thể gió đổi hướng đột ngột lúc hạ cánh đã gây ra tai nạn. Hãng One Two Go sẵn sàng nhận trách nhiệm và cũng đang tham gia điều tra tai nạn. Công ty bảo hiểm cho One Two Go đã liên hệ với gia đình các nạn nhân.

Đây là tai nạn máy bay gây chết người nhiều nhất ở Thái Lan trong gần 9 năm qua. Tai nạn có thể làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch ở Phuket - điểm đến hàng đầu của du khách nước ngoài ở Thái Lan, cũng là một nơi hút khách nhiều nhất của Châu Á. Thu nhập từ du lịch chiếm 7% trong nền kinh tế 195 tỉ USD của Thái Lan năm 2006.

Trong số 90 người chết trong tai nạn, có tới 55 người nước ngoài thuộc các quốc tịch: Anh, Australia, Pháp và Hà Lan. Còn trong số 42 người bị thương có 25 người nước ngoài, chủ yếu là du khách Châu Âu, Israel, Iran, Australia. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Chalongphob Sussangkarn thừa nhận: "Sự kiện này có thể có tác động tâm lý tới ngành du lịch trong thời gian ngắn". Nhưng ông tin tưởng rằng tai nạn sẽ không gây ảnh hưởng nhiều về lâu dài, vì Thái Lan "sẽ đảm bảo tiêu chuẩn hàng không ở mức toàn cầu". Năm nay, dự kiến sẽ có 13 triệu du khách nước ngoài tới thăm Thái Lan.

Ngoài ra, cho dù kết quả điều tra thế nào, vụ tai nạn này sẽ khiến hành khách thêm lo ngại về mức độ an toàn của hàng chục hãng hàng không giá rẻ nở rộ khắp Đông Nam Á trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, cho dù có sự lo ngại về tâm lý và một số tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhưng theo các nhà phân tích, không có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy các hãng hàng không giá rẻ dễ gây tai nạn hơn hàng không bình thường.