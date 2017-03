Tân bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ là người da màu

Ông Jeh Johnson (trái) làm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (Nguồn: USAToday)

Phát biểu với báo giới tại Vườn Hồng, Nhà Trắng khi công bố quyết định bổ nhiệm trên, Tổng thống Obama ca ngợi ông Jeh Johnson là một quan chức giầu kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc gia và rằng, với những kinh nghiệm này, ông có đủ phẩm chất để đứng đầu một bộ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân cũng như an ninh quốc gia của nước Mỹ.



Ông Jeh Johnson, 56 tuổi, người Mỹ gốc Phi, từng là Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc từ năm 2009 đến năm 2012 thời chính quyền Obama và cũng từng là Tổng thanh tra của Bộ Không quân Mỹ thời Tổng thống Bill Clinton.



Quyết định bổ nhiệm ông Johnson được coi là một bất ngờ vì trước đó các ứng cử viên được nhắc tên nhiều là Cảnh sát trưởng thành phố New York Raymond Kelly; cựu Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Thad Allen và Giám đốc Cơ quan an toàn giao thông vận tải John Pistole.



Việc bổ nhiệm ông Johnson diễn ra đúng vào thời điểm chính quyền Obama đang kêu gọi Quốc hội sớm thông qua kế hoạch cải cách hệ thống nhập cư của Mỹ, một lĩnh vực đã và đang gây tranh cãi căng thẳng trên chính trường Mỹ vì nó đụng chạm tới nhiều vấn đề nhạy cảm.



Cương vị Bộ trưởng An ninh Nội địa của ông Jeh Johnson còn phải chờ được Thượng viện phê chuẩn./.

(Theo Vietnam+)