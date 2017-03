Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Thomas de Maiziere gặp gỡ binh sỹ Đức

tại Kunduz, Afghanistan. (Nguồn: Getty Images)



(TTXVN/Vietnam+)



Đây là chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan của ông Thomas de Maiziere kể từ khi ông nhậm chức ngày 1/3 vừa qua và được thực hiện một ngày sau khi các nghị sỹ ở Berlin ủng hộ việc hỗ trợ các phi công Đức điều khiển máy bay do thám tại Afghanistan.Quốc hội Đức ngày 25/3 đã nhất trí một đề nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ tổ lái tới 300 người cho các máy bay do thám AWACS hoạt động ở Afghanistan nhằm lấp chỗ trống khi NATO triển khai thiết lập vùng cấm bay ở Libya.Theo Bộ Quốc phòng Đức, tại Afghanistan, ông Thomas de Maiziere sẽ thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai và Tướng David Petraeus, chỉ huy các lực lượng quốc tế chống hoạt động nổi dậy của Taliban.Đức là nước có số binh sỹ lớn thứ ba tham gia Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế ở Afghanistan (ISAF).Trong khi đó tại Afghanistan, văn phòng của tỉnh trưởng tỉnh Helmand cho biết một cuộc không kích của NATO ở tỉnh bất ổn miền Nam này đã làm 7 dân thường, trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng và 5 người khác bị thương.