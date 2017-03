Tấn công khủng bố ở Ấn Độ: 104 người chết, 314 người bị thương

Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đang viếng thăm Việt Nam tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam cực lực lên án chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để góp phần giữ gìn ổn định của mỗi nước, khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo: “Việt Nam cực lực lên án vụ tấn công khủng bố ngày 26-11 tại Mumbai (Ấn Độ), làm nhiều người chết và bị thương. Việt Nam lên án mọi hành động khủng bố dưới bất kỳ hình thức và động cơ nào. Thủ phạm gây ra những vụ khủng bố cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Ấn Độ và gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố này”. Chiều qua (27-11), trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, chị Lê Thị Xuân Bình - cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) cho biết tại TP Mumbai chỉ có năm người Việt Nam sinh sống và không có người Việt nào thương vong trong vụ tấn công tối 26-11. Chị Bình cho biết sau khi vụ tấn công xảy ra, mọi người cảm thấy lo lắng và đã gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Buổi sáng hôm sau, chị vẫn lái xe đi làm bình thường nhưng thấy đường phố rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Các trường học và cơ quan đều đóng cửa. Chính quyền Ấn Độ đã khuyến cáo nhân viên ngoại giao nước ngoài không nên đi khỏi nơi làm việc. Ngày 25-11, người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được thông tin chưa kiểm chứng nói tổ chức khủng bố Al-Qaeda có thể âm mưu tấn công hệ thống giao thông và tàu điện ngầm ở New York. Theo Hãng truyền hình ABC của Mỹ, Al-Qaeda đang thảo luận kế hoạch tấn công ga xe điện ngầm Penn ở khu Manhattan. Hiện cảnh sát đã được tăng cường tại ga Penn và một số địa điểm đông người ở New York.