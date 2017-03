Tân đặc phái viên về Syria gây sức ép với Assad

Một chiến binh đối lập tại Syria bắn về phía binh sĩ chính phủ qua lỗ trên tường một ngôi nhà ở thành phố Aleppo hôm 1/9. Ảnh: AP.





Ông Lakhdar Brahimi. Ảnh: nato.int.



Trong ngày đầu tiên trên cương vị đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria, ông Lakhdar Brahimi, cựu ngoại trưởng Algeria, kêu gọi cả chính phủ và phe đối lập chấm dứt bạo lực tại Syria. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng lực lượng trung thành với ông Assad phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột.“Tôi kêu gọi các bên ở Syria ngừng giao chiến. Dĩ nhiên, lời kêu gọi của tôi hướng về phía chính phủ Syria. Nhiệm vụ của các chính phủ, trong mọi tình huống và mọi quốc gia, là bảo đảm an ninh và sự ổn định cho người dân. Thay đổi tại Syria đang là một nhu cầu cấp bách và cần thiết. Chính phủ phải đáp ứng những yêu cầu hợp pháp của người dân”, Brahimi nói với kênh truyền hình al-Arabiya.Giới phân tích cho rằng ông Brahimi đưa ra những lời lẽ như thế tại trụ sở Liên Hợp Quốc để buộc chính phủ Syria giảm các hoạt động quân sự - một điều kiện cần thiết để ông thực hiện sứ mệnh kiến tạo hòa bình một cách thuận lợi hơn.Người tiền nhiệm của ông Brahimi, cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, đã từ chức vào ngày 2/8 do kế hoạch hòa bình của ông không thể ngăn chặn bạo lực tại Syria. Brahimi thừa nhận ông chưa có ý tưởng nào để bạo lực chấm dứt và cũng chưa quyết định thời điểm mà ông sẽ tới Syria trên cương vị mới.“Tôi chẳng có ý tưởng gì mới ngoài việc kêu gọi chấm dứt bạo lực và khởi động một tiến trình chính trị để mang lại hòa bình và ổn định cho nhân dân Syria”, ông phát biểu.Chiến sự đang diễn ra tại các căn cứ không quân của chính phủ Syria hôm 1/9. Các nhà hoạt động xã hội cho biết, phe đối lập chiếm một căn cứ không quân ở Deir el-Zour, một tỉnh ở phía đông Syria và gần biên giới Iraq. Trong khi đó, giao tranh tại thành phố Aleppo, trung tâm thương mại của Syria, trở nên ác liệt hơn do chính phủ Syria điều động của máy bay lẫn bộ binh để tấn công phe đối lập.Diễn biến mới nhất tạiAleppo cho thấy quân đội Syria vẫn chưa giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố từ các chiến binh đối lập dù binh lính chính phủ có ưu thế vượt trội về vũ khí. Phe đối lập bắt đầu tràn vào Aleppo từ gần 5 tuần trước.