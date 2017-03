Tân Thủ tướng Nhật trước thách thức về kinh tế

Tân Thủ tướng Nhật Noda sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức kinh tế.

Tân Thủ tướng Nhật Noda sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức kinh tế.(Nguồn: Getty Images)

Theo giới phân tích, mặc dù được đánh giá cao về khả năng điều hành kinh tế, song tân Thủ tướng Noda sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ việc khôi phục hậu quả trận động đất/sóng thần khủng khiếp hồi tháng Ba và cuộc khủng hoảng hạt nhân sau đó, tới việc hồi sinh nền kinh tế ốm yếu và kiềm chế những khoản nợ công đang phình to.Ông Noda có thể sẽ tiếp tục ưu tiên phục hồi “sức khỏe” tài chính của nước này và sẽ phải quản lý chính sách để thúc đẩy kinh tế Nhật Bản, hiện đang gặp khó khăn, trong bối cảnh đồng yen thời gian gần đây tăng giá mạnh so với đồng USD. Điều này có thể hạn chế sự lựa chọn của chính phủ trong việc theo đuổi các biện pháp khắc khổ.Ông Noda đang tìm kiếm sự đồng thuận chính trị để tăng thuế lấy tiền tái thiết đất nước và giảm gánh nặng nợ quốc gia, hiện lên tới hơn 200% GDP, mức nợ công/GDP - mức lớn nhất thế giới. Trái phiếu dài hạn do chính phủ trung ương và địa phương Nhật Bản phát hành dự kiến đến cuối tháng 3/2012 sẽ khoảng 894.000 tỷ yen (11.700 tỷ USD), tương đương 185% GDP.Tuần trước, lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua, hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín dụng đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản, sau động thái tương tự của Standard & Poor's hồi tháng 1.Giới chuyên gia nhận định tăng thuế vào thời điểm quan trọng như vậy có thể gia tăng thêm sự lo ngại đối với các doanh nghiệp và sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế của nước này, vì vậy, ông Noda có thể sẽ phải chịu sức ép trong điều hành chính sách kinh tế, đặc biệt liên quan đến thời điểm tăng gánh nặng đối với những người đóng thuế.Ngoài ra, ông Noda sẽ phải giám sắt chặt chẽ tốc độ hồi phục kinh tế chậm hơn do sự tăng giá của đồng yên so với đồng USD và các đồng tiền lớn khác. Phát biểu ngày 30/8, ông nói rằng sẽ đưa ra các biện pháp đối phó với đồng yen tăng giá khi ông tuyên bố thành lập chính phủ mới.Tuần trước, trên cương vị là Bộ trưởng Tài chính, ông Noda đã công bố gói các biện pháp để ngăn chặn tình trạng tăng giá của đồng yen, đe dọa tới sự hồi phục của các công ty sau trận động đất hồi tháng Ba.