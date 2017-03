Tân tổng thống Hàn muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Tân tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cùng các thành viên của đảng cầm quyền tại trụ sở ở Seoul hôm qua. Ảnh: AFP



Theo Anh Ngọc (VNE)



Trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên sau chiến thắng mang tính lịch sử, hôm qua, bà Park nhấn mạnh đến mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên, mà gần đây lại gia tăng sau vụ phóng tên lửa mang vệ tinh thành công."Vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên tượng trưng cho tình hình an ninh nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt", AFP dẫn lời bà nói. "Tôi tiếp tục cam kết sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên cho các bạn, dựa trên một nền an ninh mạnh và chính sách ngoại giao xây dựng bằng lòng tin".Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà Park đã cho thấy sự khác biệt của bản thân so với chính sách cứng rắn của tổng thống vừa bãi nhiệm Lee Myung-bak, người đã đình chỉ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền.Bà nhắc đến một chính sách song song, vừa cải thiện quan hệ vừa răn đe mạnh mẽ và thậm chí đề cập đến viễn cảnh họp mặt cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un."Tôi sẽ làm việc vì sự hòa giải, hợp tác và hòa bình lớn hơn nữa ở đông bắc Á", bà tuyên bố, thêm rằng sự tin cậy và ổn định của khu vực phải dựa trên "một nhận thức lịch sử đúng đắn".Bà cũng cam kết nỗ lực vì sự ổn định của khu vực đông bắc Á, nơi Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang vướng mắc trong những cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt ở biển Hoa Đông và biển Nhật Bản.Hôm qua, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, vốn luôn chỉ trích bà Park và đảng cầm quyền bảo thủ, đã đưa tin về chiến thắng của tân tổng thống Hàn Quốc. Bản tin chỉ ngắn gọn trong một dòng duy nhất, được phát vào tối muộn theo giờ địa phương và không nêu tên tân tổng thống."Ứng viên đảng Thế giới mới đã đắc cử với tỷ lệ chênh lệch nhẹ trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc", bản tin cho hay.Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của bà Park, Triều Tiên nhiều lần công kích bà cũng như đảng cầm quyền và di sản chia rẽ mà cha bà, cố tổng thống Park Chun-Hee để lại.Ngay cả trước khi bà Park trở thành ứng viên tổng thống hồi tháng 8, KCNA cũng đã lên án cuộc chạy đua của bà, cảnh báo rằng "dòng máu độc tài không thể thay đổi trong bản chất".Ông Park Chung-Hee là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất Hàn Quốc thời hiện đại. Ông vừa được ngưỡng mộ vì đã đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, vừa bị lên án bởi chính sách đàn áp tàn nhẫn những người bất đồng chính kiến suốt 18 năm cầm quyền.Ông bị bắn chết bởi chính giám đốc tình báo của mình năm 1979. Vợ của Park Chung-Hee bị giết trước đó 5 năm bởi một tay súng ủng hộ Triều Tiên muốn ám sát ông.