Tân tổng thống Pháp tuyên bố tài sản khiêm tốn

Ông Hollande và bạn gái Valerie Trierweiler (Nguồn: AFP)

Hollande, một chính trị gia chuyên nghiệp 57 tuổi có bốn con, sở hữu ba bất động sản ở miền nam, một biệt thự gia đình trên những dãy đồi ở Cannes và hai căn hộ nhỏ, với tổng giá trị 1,17 triệu euro (1,5 triệu USD).Ngoài ra, Hollande không sở hữu cổ phiếu nào và có bảo hiểm nhân thọ trị giá chỉ 3.550 euro, các đồ nội thất trị giá 15.000 euro và tiền mặt 8.258 euro, theo tuyên bố chính thức công bố ngày thứ Sáu.Để so sánh, tài sản của tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy là hai bảo hiểm nhân thọ trị giá tổng cộng 2.584.034 euro (khoảng 3,3 triệu USD) và 59.919 euro tiền mặt.Tuyên bố của ông Sarkozy, công bố ngày 24-3, còn nói giá trị bộ sưu tập của ông bao gồm “tranh ảnh, đồng hồ và tượng” trị giá 100.000 euro.Ông Sarkozy, cũng 57 tuổi, là một luật sư trước khi tham gia chính quyền, gặp nhiều bất lợi trong khi tranh cử do danh tiếng của một người giàu có sành điệu với kính mát Ray-Ban và đồng hồ Rolex.Tuyên bố tài sản không tiết lộ giá trị tài sản của bạn đời các tổng thống. Vợ ông Sarkozy, bà Carla Bruni-Sarkozy là một siêu mẫu và người thừa kế của một nhà tài phiệt người Italy có các bất động sản giá trị rất lớn. Bạn đời ông Hollande, bà Valerie Trierweiler, là một phóng viên.Ông Hollande trước đó chung sống với bà Segolene Royal, cũng là một chính trị gia của phe Xã hội và là mẹ của bốn đứa con ông.Thông tin từ báo chí địa phương ở Cannes nói họ vẫn chia sẻ quyền sử dụng biệt thự ở gần Cannes, có một hồ bơi nhỏ và tầm nhìn rất đẹp, nhưng ở khá xa so với những bất động sản hạng sang thuộc khu bờ biển Riviera.Ông Hollande, từng thuê nhà ở Paris và nổi tiếng với hình ảnh đi xe gắn máy khắp thủ đô, giờ sẽ sống trong khu biệt điện dành riêng cho tổng thống Elysee và nhận lương cho tổng thống.Sau khi ông Sarkozy nhậm chức vào năm 2007, quốc hội đã tăng lương ông lên 170%, từ 7.000 euro lên 19.000 euro mỗi tháng, tức 228.000 euro (290.000 USD) mỗi năm, tương đương với lương thủ tướng.Ông Hollande từng cam kết trước tranh cử rằng một trong những hành động đầu tiên của ông là giảm 30% lương của tổng thống và tất cả các bộ trưởng.