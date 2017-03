Tăng cường bảo vệ an ninh cho quan chức cấp cao Thái Lan

Camera đã ghi được hình một người đi xe máy đội mũ bảo hiểm kín đầu, trong vòng một phút đã ném bốn túi chất thải bẩn vào nhà Thủ tướng Abhisit. Phó Thủ tướng, phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết, sự cố có thể người của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) thực hiện, mang tính khiêu khích, nhằm làm giảm uy tín của Thủ tướng.

Cảnh sát phân tích hình ảnh thu được

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng quyết định tăng cường thêm thiết bị và con người bảo vệ tư dinh và an ninh cho Thủ tướng Abhisit. Cảnh sát Băng Cốc đã ra lệnh Cục trưởng Phòng chống tội phạm, trung tướng cảnh sát Santan Chayanont trực tiếp chỉ huy thực hiện các biện pháp an ninh bổ xung như lắp đặt thêm camera giám sát, tăng cường tuần tra suốt ngày đêm, dựng hàng rào sắt quanh dinh thự của thủ tướng…

Ngoài ngân sách và các biện pháp bảo vệ an ninh của chính quyền đối với Thủ tướng Abhisit, ông Atthasit Vejjajiva là cha đẻ của ông Abhisit bỏ tiền túi khoảng 300.000 baht (khoảng gần 10.000 USD) mỗi tháng, để bảo vệ an ninh cho con trai và gia đình khỏi các cuộc tiến công. Ông Atthasit, cựu Chủ nhiệm khoa y Đại học Mahidol, là hậu duệ của một dòng họ nước ngoài định cư ở Thái Lan khoảng 9 đời, mấy đời trước đã được Quốc vương Thái Lan ban tặng là dòng họ Vejjajiva, tiếng Thái có nghĩa là thầy thuốc tài năng.

Tuần trước, Băng Cốc cũng đã ra lệnh tăng cường bảo vệ an ninh cho một số tướng lĩnh hàng đầu quân đội Thái Lan và các quan tòa trong Hội đồng của Tòa án Tối cao xét xử vụ 76 tỉ baht vào ngày 26-2 tới. Ông Suthep cho rằng, Băng Cốc làm như vậy để tránh xảy ra các tình huống ngoài ý muốn hoặc, có áp lực an ninh đối với các thẩm phán trước khi họ đưa ra phán quyết tại phiên tòa về tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Người dân Băng Cốc bất an với câu hỏi, hình như tình hình an ninh tại thủ đô đang xấu đi, đặc biệt khi các vị tướng lĩnh hàng đầu quân đội đây quyền uy, đứng đầu đội ngũ được vũ trang hơn 200.000 người, vẫn phải tăng cường thêm các biện pháp an ninh cho họ.

