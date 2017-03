Tăng quyền hạn, mở rộng nghĩa vụ

Luật Luật sư mới sửa đổi nêu rõ các quy định về quyền hạn chuyên môn của luật sư trong tố tụng như hội kiến, nghiên cứu, điều tra thu thập chứng cứ, biện hộ. Luật sư có quyền tìm hiểu vụ án, tra cứu, sao chép và in sao tài liệu vụ án. Luật sư có quyền gặp nghi phạm, bị cáo sau khi cơ quan điều tra thẩm vấn lần đầu hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trong khi gặp, luật sư không bị giám sát nghe nhìn. Về nghĩa vụ bảo mật, luật sư phải giữ kín bí mật quốc gia, bí mật thương mại thu thập được trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, không được tiết lộ đời tư đương sự. Luật sư cũng phải giữ bí mật thông tin của người ủy thác và những người không muốn tiết lộ, ngoại trừ thông tin và sự thật phạm tội mà người ủy thác hoặc những người khác chuẩn bị hoặc đang tiến hành gây nguy hiểm đến an toàn tài sản, thân thể người khác, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.