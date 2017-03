Tăng thu nhập mang tính tài sản

Thu nhập mang tính tài sản là một loại thu nhập có được trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc kinh doanh động sản (như tiền gửi ngân hàng, chứng khoán...) và bất động sản (nhà ở, xe cộ, đất đai, vật sưu tầm...), bao gồm tiền lãi, tiền cho thuê, thu nhập độc quyền...

Thu nhập mang tính tài sản là một trong bốn bộ phận cấu thành thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người (thu nhập mà người dân có thể dùng để chi tiêu tự do, là khoản thu nhập còn lại sau khi đã trừ thuế thu nhập và các loại bảo hiểm xã hội). Thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người gồm: thu nhập mang tính thù lao như tiền lương; thu nhập mang tính chuyển dịch như tiền dưỡng lão; thu nhập mang tính kinh doanh như tiền kinh doanh buôn bán và thu nhập mang tính tài sản. Trong thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người, thu nhập mang tính thù lao thông thường chiếm khoảng 70% và thu nhập mang tính tài sản chỉ chiếm vị trí rất nhỏ, khoảng 2%.

Các biện pháp tăng thu nhập

Theo ông Trần Tiểu Long (Cục Thống kê quốc gia), có nhiều biện pháp để thực hiện yêu cầu “tạo điều kiện để nhiều quần chúng có thu nhập mang tính tài sản hơn” nêu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ 17.

z Trước tiên, tạo các điều kiện kích hoạt nhiệt tình sáng tạo và mở rộng con đường tăng trưởng giàu có của người dân. Về phần cứng, cần phải tạo các điều kiện giao thông, năng lượng, thông tin, lưu thông hàng hóa thông suốt. Về phần mềm, phải áp dụng đầy đủ đòn bẩy kinh tế như thuế để khích lệ nhiều người đầu tư sáng nghiệp, đồng thời mở rộng nhiều con đường đầu tư, hoàn thiện nhiều thị trường như tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, bảo hiểm và cổ phiếu để người dân có nhiều lựa chọn hơn trong đầu tư.

z Kế tiếp phải phát triển môi trường pháp luật lành mạnh, bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Cần phải nghiêm trị hành vi xâm phạm tài sản cá nhân của công dân, đồng thời trị căn bệnh ganh ghét giàu có kéo dài tại một số địa phương. Ngoài ra cần phải tạo môi trường cạnh tranh công bằng, phát triển bảo hiểm xã hội và cứu trợ xã hội, quan tâm đến đời sống dân sinh, xóa bỏ cơ sở xã hội phát sinh bệnh ganh ghét giàu có. Hiện nay, trong vấn đề bảo vệ tài sản cá nhân hợp pháp của công dân, điều quan trọng hơn là đề phòng hành vi lợi dụng chức quyền dưới nhiều hình thức xâm phạm tài sản cá nhân hợp pháp của quần chúng.

- Cuối cùng, cần phải làm theo pháp luật, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tránh tranh giành quyền lợi với nhân dân. Mấy chục năm thực hiện cải cách mở cửa, GDP của Trung Quốc liên tục tăng trưởng nhưng tại một số địa phương, chính quyền địa phương đã lợi dụng quyền chức chiếm độc quyền số lượng lớn nguồn tài nguyên. Một số quan chức địa phương còn lợi dụng chức quyền bắt tay với nhau hoặc bắt tay với những người có tiền của để mưu lợi cá nhân. Những hiện tượng này sẽ kìm hãm tăng trưởng thu nhập cá nhân. Chính vì vậy cần phải nỗ lực đề phòng nạn độc quyền hành chính, đơn giản hóa trình tự hành chính, tăng cường các chế độ giám sát, giảm hiện tượng tập trung quyền lực.

Xác định rõ quyền tài sản

Với quan điểm giàu có hợp pháp là cơ sở phát triển văn minh xã hội, muốn nhiều người dân tăng thu nhập mang tính tài sản hơn cần phải xác định rõ quyền tài sản.

- Hiện chế độ bảo đảm lợi ích cho các cổ đông nhỏ vẫn chưa kiện toàn, cơ chế bồi thường dân sự khiếm khuyết, sự hỗ trợ lành mạnh giữa tài chính và tư pháp vẫn chưa được xây dựng. Ngoài ra, thị trường cổ phiếu Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn hội nhập vào hệ thống thị trường tài chính quốc tế. Không một công ty nước ngoài nào có nhu cầu lên thị trường cổ phiếu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Do đó, trước tiên phải sáng lập một hệ thống quản lý tiền tệ mới, đồng thời tăng cường giám sát con đường đầu tư tài chính hiện nay và quy phạm phương thức giao dịch.

- Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân, đặc biệt trong quá trình giải tỏa, trưng dụng đất đai, trưng dụng tài sản của nhân dân, đảm bảo quyền lợi tài sản và quyền lợi làm giàu của người dân không bị xâm phạm. Tiếp đến, tăng cường làm rõ quyền sở hữu tài sản để tài sản có thể trở thành tài sản tài chính giao dịch rộng rãi như cầm cố, chuyển nhượng, cho thuê, mua bán. Như vậy, tài sản bất động sản mới trở thành nguồn vốn sống sinh lợi.

Một vấn đề nữa cần tăng cường giải quyết là đất đai và nhà ở nông dân tại nông thôn vẫn chưa được dùng để thế chấp, không được tự do lưu chuyển trên thị trường trong khi chiếm đại đa số tỷ lệ nhà ở và đất đai trên toàn Trung Quốc. Những năm gần đây, trung bình mỗi ngày Trung Quốc có khoảng 53 thôn biến mất trên bản đồ do không được tự do lưu chuyển. Đa số đất đai và nhà cửa trở nên hoang phế, làm ảnh hưởng đến thu nhập tài sản của nông dân, đào sâu khoảng cách chênh lệch thu nhập thành thị với nông thôn.

Sẽ tác động tới thị trường tài chính

Theo báo Chứng khoán Trung Quốc, yêu cầu “tạo điều kiện để nhiều quần chúng có thu nhập mang tính tài sản hơn” sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Trong Báo cáo Đại hội Đảng nêu “cần phải ưu việt hóa kết cấu thị trường tài chính, nâng cao tỷ trọng đầu tư trực tiếp bằng nhiều đường”. Như vậy, thị trường tài chính cần phải tạo thêm nhiều điều kiện để càng nhiều quần chúng có thu nhập mang tính tài sản chứ không chỉ dựa dẫm vào thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu để phát triển.

Ngày 11-10, ông Thượng Phúc Lâm (chủ tịch Hội Giám sát chứng khoán Trung Quốc) phát biểu trên diễn đàn lãnh đạo cao cấp giám sát quản lý với sự phát triển nguồn tài chính Trung-Pháp tổ chức tại Bắc Kinh. Ông nhận xét: Ưu việt hóa kết cấu thị trường tài chính, nâng cao tỷ trọng đầu tư trực tiếp bằng nhiều đường cũng là một biện pháp cụ thể để tăng số lượng người dân có thu nhập tài sản. Tiếp đến, một vấn đề cấp bách là xây dựng hệ thống thị trường cổ phiếu đa tầng thích hợp với tình hình trong nước của Trung Quốc. Điều đó cũng có nghĩa quy mô của thị trường cổ phiếu ngày một lớn.

Trong Báo cáo Đại hội Đảng cũng đề cập đến “tăng cường hợp tác giao lưu, thực hiện bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng phát triển giữa đại lục với Hong Kong”. Như vậy, mục tiêu tích cực phối hợp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đại lục tham gia thị trường chứng khoán Hong Kong thông qua kế hoạch hợp tác với các nhà đầu tư cơ cấu trong đại lục và biện pháp thí điểm người dân trong nước trực tiếp đầu tư chứng khoán nước ngoài của Hong Kong sẽ nhanh chóng được thực hiện. Mục tiêu này được đưa ra trong Báo cáo thực phương hướng mới của Hong Kong năm 2007-2008 của Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Tăng Ấm Quyền.