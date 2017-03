Tăng xử phạt vi phạm giao thông

Không quá hai lần

Trước nay tại Anh, người lái xe ôtô chạy quá tốc độ sẽ bị phạt ba điểm. Tuy nhiên kể từ tháng 10, các bác tài có máu thích phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu sẽ bị phạt sáu điểm, tức mức phạt đã tăng gấp đôi. Sau hai lỗi vi phạm lái xe quá tốc độ, người lái xe sẽ bị treo bằng lái.

Cảnh sát công lộ sẽ sử dụng máy ghi hình kỹ thuật số để tính vận tốc trung bình của xe trên một đoạn đường dài thay thế cho máy bắn tốc độ trước nay dùng để ghi vận tốc xe tại một thời điểm nhất định.

Tại Anh, điểm phạt sẽ được lưu trên bằng lái trong bốn năm (nếu vi phạm trong tình trạng say rượu hay phê thuốc thì thời gian đến chín năm). Trong vòng ba năm mà người lái xe vi phạm bị phạt 12 điểm, tòa sẽ xem xét tước quyền lái xe.

Sau khi Cục Quản lý bằng lái và biển số tịch thu bằng lái, người vi phạm phải đóng tiền, nộp đơn xin cấp giấy phép tạm lái xe như học viên. Muốn tự mình lái xe, họ phải nộp đơn, đóng tiền thi lại cả phần lý thuyết lẫn thực hành. Đối với lỗi vi phạm nghiêm trọng, tòa có thể buộc người vi phạm thi kiểm tra lái xe trước khi được trả lại giấy phép.

Tài xế lãnh đủ

Tại Nhật, sau thời gian ân hạn để người đi ôtô tập thói quen thắt dây an toàn kể từ tháng 10, cảnh sát sẽ không còn cảnh cáo, nhắc nhở như trước nữa mà sẽ bắt đầu xử phạt theo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có hiệu lực từ tháng 6.

Theo quy định, người ngồi trong xe ôtô (kể cả người ngồi ở hàng ghế sau) phải thắt dây an toàn, trừ phụ nữ mang thai hoặc người bị bệnh gặp khó khăn khi phải thắt dây. Nếu có vi phạm, người lái xe sẽ bị xử phạt.

Trước mắt cảnh sát công lộ chỉ xử phạt đối với những trường hợp vi phạm khi xe chạy trên đường cao tốc. Cảnh sát không áp dụng hình thức phạt tiền mà ghi phạt một điểm vào hồ sơ. Người lái xe sẽ bị treo bằng lái nếu bị phạt sáu điểm và sẽ bị tước bằng lái nếu đã bị phạt đến 15 điểm.

Tổng cục Cảnh sát quốc gia Nhật đã yêu cầu cảnh sát địa phương không được lập chốt tuần tra để kiểm tra người lái xe vi phạm về hành vi thắt dây an toàn. Chỉ khi kiểm tra xử phạt các lỗi khác như chạy ẩu, chạy quá tốc độ hoặc lái xe trong tình trạng say xỉn thì lỗi vi phạm không thắt dây an toàn mới được xét đến.

Hiện nay nhiều nước như Canada, Bồ Đào Nha và một số bang của Mỹ đã thực hiện quy định bắt buộc thắt dây an toàn đối với người ngồi sau xe ôtô và áp dụng hình thức phạt tiền hoặc ghi điểm phạt nếu có vi phạm.

Trong tập sách mỏng quảng cáo của hãng ôtô Mercedes-Benz có ghi, ngay cả công nghệ an toàn ôtô tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới cũng tỏ ra vô dụng nếu người đi xe ôtô không chịu hợp tác thắt dây an toàn.