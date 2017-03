Tạo mọi điều kiện cho con bú sữa mẹ

Tổ chức Hành động vì sức khỏe phụ nữ đã chuẩn bị câu hỏi thăm dò mức độ ủng hộ của mọi người đối với việc mẹ cho con bú nơi công cộng. Ngày 1-8, 1.111 cặp mẹ con đã lập kỷ lục cho con bú mẹ nơi công cộng năm 2008 tại khuôn viên Bệnh viện Dunedin (miền Nam). Kỷ lục này được tổ chức hàng năm. Hiện người dân New Zealand đã khá quen thuộc với hình ảnh mẹ cho con bú nơi công cộng. Ngày càng có nhiều quán cà phê, nhà hàng tạo điều kiện thoải mái để mẹ cho con bú. Tại bang New York (Mỹ), ngày 1-8, khoảng 30 bà mẹ đã công khai cho con bú trên tàu điện ngầm (ảnh) và diễu hành qua đường phố. Họ yêu cầu các nhà làm luật soạn thảo luật quy định: Các trung tâm y tế phải tuyên truyền nhiều hơn về lợi ích của sữa mẹ và cấm quảng cáo các loại sữa thay cho sữa mẹ. Tại bang Colorado, từ ngày 1-8, luật dành phòng tại nơi làm việc cho bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ cũng bắt đầu có hiệu lực. Người sử dụng lao động dù sử dụng một hay nhiều lao động vẫn phải bố trí phòng gần chỗ làm việc của bà mẹ để mẹ cho con bú. Người nuôi con bằng sữa mẹ được hưởng nhiều điều kiện thuận lợi trong hai năm tính từ lúc sinh con. Ngày 2-8, Bộ Y tế Malaysia đã đề nghị bà mẹ có con nhỏ được ưu tiên nghỉ giải lao mỗi ngày một giờ tại nơi làm việc để vắt sữa để dành cho con bú. Thời gian này kéo dài đến chừng nào bà mẹ còn nuôi con bằng sữa của mình. Bộ Y tế sẽ làm việc với Bộ Nhân sự để đưa đề xuất này thành luật hẳn hoi. Theo thống kê, tại Malaysia chỉ có 14,5% trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ trong sáu tháng đầu. Nguyên nhân do nhận thức về lợi ích của sữa mẹ chưa cao và các bà mẹ gặp khó khi đi làm (chỗ làm không linh hoạt giờ giấc, không có phòng riêng cho con bú hoặc vắt sữa mang về). Bên cạnh đó là hiện tượng quảng cáo rầm rộ các loại sữa khác thay thế sữa mẹ.

HỒNG CẨM-NG.H (Theo The New Straits Times, Otago Daily Times, New York Daily News)