Tạp chí Newsweek đã được bán với giá 1 USD

Ông Harman chỉ mất 1 USD để mua tạp chí Newsweek

từ tay công ty Washington Post. (Ảnh: Newsweek)



Theo Thanh Bình (VNN/ Guardian)



Tạp chí Newsweek đã được rao bán từ tháng 5 sau khi không thể ngăn chặn được "cơn lũ" tổn thất nặng nề. Vụ mua bán Newsweek có thể là biện pháp giải cứu lực lượng nhân sự gồm hơn 300 người của tạp chí, vốn đang đối mặt với nguy cơ khai tử tờ báo xuất bản định kỳ đã 77 năm tuổi.Giới quan sát nhận định, những người chủ công ty Washington Post có vẻ đã ủng hộ nỗ lực tiếp quản Newsweek của nhà tài phiệt Harman vì ông từng cam kết giữ lại hầu hết nhân sự của tạp chí, mặc dù biên tập viên Jon Meacham sẽ phải ra đi."Ông Harman đã hứa không chỉ tiếp tục xuất bản một tờ tạp chí tin tức hạng nhất hấp dẫn, sống động mà còn phát triển trang web Newsweek.com năng động không kém. Ông ấy cũng có ý định giữ lại phần lớn đội ngũ nhân viên rất tài năng của Newsweek", Donald Graham, giám đốc điều hành công ty Washington Post, chủ sở hữu tạp chí Newsweek từ năm 1961, cho biết.Ông Harman, 91 tuổi, là người sáng lập công ty Harman International - doanh nghiệp chuyên sản xuất loa, máy stereo và các hệ thống âm thanh gắn trong xe hơi, có trụ sở tại bang Connecticut, Mỹ. Doanh nhân kỳ cựu này đã tạo dựng cơ nghiệp năm 1953 và nghỉ hưu năm 2008, mặc dù ông vẫn giữ chức danh chủ tịch công ty.Công ty Harman International hiện có gần 10.000 nhân viên và thông báo có doanh thu bán hàng lên tới 2,9 tỉ USD vào năm 2009.Nhà tài phiệt Harman từng miêu tả tạp chí Newsweek là "một tài sản quốc gia" của Mỹ. Trong một tuyên bố mới đây, ông Harman tiết lộ "rất mong đợi được đương đầu với thử thách báo chí, kinh doanh và công nghệ to lớn này". Theo các chuyên gia, ông Harman có đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi tầm nhìn dài hạn nhằm khiến tạp chí Newsweek sinh lợi.Tờ New York Times đưa tin, ông Harman chỉ phải trả 1 USD để mua tạp chí Newsweek và sẽ phải tiếp quản vô số trách nhiệm pháp lý kèm theo. Trong khi đó, công ty Washington Post từ chối tiết lộ các điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng này.Tạp chí Newsweek đã bị thua lỗ 44 triệu USD kể từ năm 2007. Giống như nhiều tạp chí khác, Newsweek phải vật lộn đối phó với sự sụt giảm nghiêm trọng trong số lượng phát hành và doanh thu quảng cáo vì độc giả đang đổ xô tới các trang báo mạng. Những người từng là độc giả của Newsweek đang chuyển sang tìm đọc tạp chí Time. Hơn thế nữa, Newsweek hiện không thể bắt kịp động lực của tờ The Economist.Trong một nỗ lực hồi phục hồi năm ngoái, Newsweek đã cắt giảm việc cập nhật tin tức hàng ngày để tập trung cho việc phản ánh chuyên sâu về các chủ đề chọn lọc cũng như cho đăng tải nhiều bài ý kiến bình luận hơn.