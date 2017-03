Tàu Cheonan có thể chìm vì mìn Hàn Quốc

Xác tàu Cheonan ở căn cứ hải quân Pyongtaek của Hàn Quốc - Ảnh: hani.co.kr

Trong bài báo đăng trên tạp chí Học thuật quốc tế “Pure and Applied Geophysics” (Vật lý ứng dụng và vật lý lý thuyết), Giám đốc Viện Địa chấn học Hàn Quốc - ông Kim So Gu cho rằng vụ nổ làm đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc ngày 26-3-2010 ở Hoàng Hải có thể không phải từ ngư lôi của CHDCND Triều Tiên như điều tra trước đó, mà là do mìn cũ của Hàn Quốc từ những năm 1970 bị kích nổ.

Đây là nghiên cứu khoa học thứ 2 về vụ chìm tàu Cheonan, vốn làm ảnh hưởng nghiêm trọng mối quan hệ giữa hai quốc gia liên Triều, được đăng tải trên một tài liệu học thuật uy tín Vật lý ứng dụng và vật lý lý thuyết, trong đó nghiên cứu thứ nhất do Giáo sư Hong Tae-kyung từ Khoa Khoa học Hệ thống Trái đất, Đại học Yonsei xuất bản năm ngoái. Nghiên cứu này đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc điều tra của chính phủ.



Trong nghiên cứu thứ hai này, Giám đốc viện địa chấn học Hàn Quốc Kim So Gu và nhà khoa học Yefim Gitterman của Viện Địa vật lý Israel cho rằng phân tích các chấn động của sóng từ hộp đen trên tàu cho thấy rõ ràng xảy ra một vụ nổ dưới nước.



Họ cho biết chấn động do vụ nổ gây ra là 2,04, tương đương 136 kg thuốc nổ TNT, cũng tương đương với sức công phá của rất nhiều loại mìn do hải quân Hàn Quốc thả xuống vùng biển này vào những năm 1970.



Kết quả mới này cho thấy những những chi tiết hoàn toàn khác với kết luận của Nhóm điều tra dân sự - quân sự phối hợp (MCNJIG) của Hàn Quốc trước đó khẳng định rằng nguyên nhân gây chìm tàu Cheonan là do chấn động của vụ nổ 250 kg TNT, tương đương sức công phá của một ngư lôi CHT-02D ở độ sâu 6 mét gây địa chấn 1,5 được cho là của hải quân CHDCND Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc đã quyết định hủy bỏ phần đổ bộ lên đảo trong cuộc tập trận gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Seoul gọi là Dokdo, còn Tokyo gọi là Takeshima. Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cấp cao hôm 4-9 cho biết phần đổ bộ lên đảo không còn cần thiết nữa khi tổng thống Lee Myung-bak đã hoàn thành chuyến thăm lên đảo.

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / The Hankyore)