Tàu chiến Mỹ vào sát đá Subi, Vành Khăn

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hà Huy Thông: Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS nhưng họ rất tôn trọng luật biển quốc tế. Khái niệm 12 hải lý chính là đề xuất của họ. Nay họ đưa tàu vào khu vực trong 12 hải lý ở đá Subi nơi Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép có ý nghĩa quan trọng. Cuộc tuần tra ấy vô hiệu các tuyên bố chủ quyền mập mờ của Trung Quốc ở Trường Sa; vô hiệu giá trị mà Trung Quốc mong chờ khi bồi đắp các đá, bãi chìm. Về phía Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta ủng hộ bất cứ đóng góp nào tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực. - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa: Việc Trung Quốc bồi đắp, xây dựng, tôn tạo các đá, bãi chìm trên khu vực Trường Sa là vi phạm luật pháp quốc tế. Các công trình nhân tạo ấy không có lãnh hải 12 hải lý theo Luật Biển của LHQ. Do đó, việc Mỹ điều tàu hải quân đi tuần tra như báo chí phản ánh là bình thường. NGHĨA NHÂN ghi Tiêu điểm “Thách thức yêu sách của Trung Quốc, Mỹ đưa tàu chiến gần các đảo nhân tạo”. (Tựa đề của báo New York Times) Chuyến công tác của tàu USS Lassen nhằm thử lời hứa Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói trong chuyến thăm Mỹ rằng Trung Quốc không quân sự hóa các đảo. Báo Washington Post