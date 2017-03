Tàu chở 2.400 tấn axit bị lật, Đức đóng cửa sông

Tàu Waldhof chở 2.400 tấn axit. bị lật nghiêng trên sông Rhine.



Con tàu Waldhof dài 110m, đang trên đường từ Đức tới cảng Antwerp, Bỉ, đã bị lật ngày 13/1 gần thị trấn St. Goarshausen trên một đoạn hẹp của sông Rhine, nơi vốn nổi tiếng với những vách đá Lorelei cao sừng sững. Tàu chở 2.400 tấn axit sulphuric.



Lo sợ rằng axit trên tàu có thể bị đổ ra sông, giới chức Đức đã quyết định đóng cửa con sông bận rộn nhất châu Âu. Martin Maurmann, một phát ngôn viên của Cơ quan vận tải tàu thuyền liên bang Đức, cho hay ông chưa biết bao giờ thì sông Rhine sẽ được mở cửa trở lại.



Các chuyên gia cảnh báo rằng nước sông lớn và dòng chảy mạnh có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực cứu hộ.

Cảnh sát cũng phát động cuộc tìm kiếm 2 thủy thủ trên tàu Waldhof bị mất tích, sử dụng trực thăng và các camera hồng ngoại để rà soát dòng sông. Tuy nhiên, hi vọng tìm thấy thủy thủ sống sót là rất mong manh do nước sông đang lên vì tuyết tan chảy và nhiệt độ nước chỉ là 4 độ C.



2 thủy thủ khác đã được đưa tới bệnh viện sau khi được giải cứu. Cảnh sát cho hay tình trạng sức khỏe của họ đang ổn định.



Ralf Schomisch, một phát ngôn viên cảnh sát biển, cho biết một cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy thân tàu không bị hư hại nghiêm trọng và “không có nguy cơ rò rỉ axit ra sông”. Tuy nhiên, nhiều bộ phận bên trong tàu đã bị hư hỏng nặng.



Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến con tàu bị lật.

“Chúng tôi không biết tại sao tàu bị lật. Không có vụ va chạm nào với tàu khác. Tàu đang di chuyển bình thường thì bỗng dưng biến mất khỏi màn hình radar”, ông Schomisch cho biết thêm.



Sông Rhine tại khu vực Lorelei thắt lại chỉ còn 22m và vốn khét tiếng bởi những dòng nước xoáy và đá ngầm.

Theo truyền thuyết, các người cá xinh đẹp đã bỏ bùa mê các thủy thủ trên đoạn sông này, gây ra các vụ đắm tàu.





