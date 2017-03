Tàu chở quá tải vỡ làm đôi, 142 người chết và mất tích

Những chiếc tàu chở quá tải là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều tai nạn đường thủy nghiêm trọng ở các nước châu Phi - Ảnh: Reuters



Theo ĐÔNG PHƯƠNG (TTO)



“Cho đến bây giờ chúng ta đã mất 42 người, 100 người còn lại vẫn đang mất tích” - AFP dẫn lời ông Mohammed Shaba, người đứng đầu Cơ quan Quản lý cứu hộ quốc gia Nigeria cho biết chiếc tàu chở 150 người vỡ làm đôi sau khi khởi hành từ làng Malilii (bang Niger).Theo ông Shaba, đây là tai nạn trầm trọng nhất tại Nigeria trong những năm gần đây. “Chúng tôi đã học được bài học từ chuyện này” – ông Shaba cho biết tai nạn xảy ra do con tàu chở quá nhiều người và hàng hóa. Ngoài ra mực nước cao tại sông Niger do các trận mưa lớn trước đó cũng là một trong những nguyên do của vụ chìm tàu này.Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các các thi thể còn lại.Tàu bè là phương tiện di chuyển phổ biến tại Nigeria.Vào tháng 3-2013, gần 100 người thiệt mạng khi một chiếc tàu chở khách từ quốc gia láng giềng Benin lật úp tại một con sông ở bang Cross River của Nigeria.