Tàu Mỹ đụng nhau tại vùng Vịnh

Đã xảy ra một vụ đụng tàu giữa tàu ngầm hạt nhân USS Hartford của Mỹ và tàu quân sự USS New Orleans ngay trên vịnh Hormuz ngày hôm qua. Reuters trích thông tin từ hải quân Mỹ nói có 15 thủy thủ bị thương do sự cố nhưng rất may là đã không xảy ra việc gì đối với động cơ hạt nhân trên tàu.

Người phát ngôn Hạm đội 5 của hải quân Mỹ cho biết hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra và thiệt hại đối với hai tàu đang được đánh giá. Sau vụ đụng tàu, thùng nhiên liệu của tàu New Orleans đã bị thủng và làm tràn khoảng 90.000 lít dầu diesel ra biển. Thông báo cho biết cả hai tàu đang hoạt động theo lịch trình triển khai thông thường tại khu vực. Vịnh Hormuz là eo nước hẹp nằm giữa Oman và Iran, nối liền các nước xuất khẩu dầu lớn nhất tại vùng Vịnh như Saudi Arabia với vịnh Oman và biển Ả Rập. Theo tính toán, mỗi ngày có khoảng 15 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển hẹp này và đây là một trong những vùng biển huyết mạch nhất cho các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu. Tàu New Orleans có khả năng chuyên chở 1.100 lính và thủy thủ đoàn. Tàu Harford có thể chở khoảng 145 thủy thủ. (Theo Tuổi Trẻ)