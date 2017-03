Tàu ngầm Ấn Độ gặp nạn từng bị cháy hồi năm 2010

Hình ảnh cháy tàu INS Sindhurakshak chụp từ truyền hình Ấn Độ. (Nguồn: hindustantimes.com)

Vào tháng 2/2010, chiếc INS Sindhurakshak đã bị cháy khi đang neo đậu tại cảng Visakhapatnam, thuộc bang Andhra Pradesh, làm một thủy thủ 24 tuổi thiệt mạng và hai thủy thủ bị bỏng nặng.



Hiện có một số lo ngại rằng vụ nổ tàu INS Sindhurakshak sáng 14/8 có thể làm hư hại một số tàu thuyền khác của Hải quân Ấn Độ đang neo đậu tại xưởng sửa chữa tàu tại Mumbai, một cơ sở cảng có từ thời thực dân Anh với hơn 10.000 người đang làm việc trong các khu dân sự và quân sự bên trong.



Chuyên gia quốc phòng Rahul Bedi thuộc tạp chí IHS Jane's Defense Weekly cho biết chiếc tàu gặp nạn được Nga đóng từ năm 1997 và thiếu một số thiết bị an toàn hiện đại thông thường.



"Không giống như các tàu ngầm hiện đại", chuyên gia này phân tích, "Họ không có lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Mối lo ngại lớn nhất là năng lực tàu ngầm của Ấn Độ đang bị coi nhẹ. Tôi cho rằng trong số 14 tàu ngầm chạy diesel-điện của họ, chỉ có 12 chiếc còn hoạt động được. Điều đó là bất tương xứng và là sự tụt hậu lớn về hoạt động của Hải quân Ấn Độ."



Vào thời điểm INS Sindhurakshak bốc cháy, trên tàu có 18 thủy thủ. Sáng 14/8, người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, ông Nerendra Vispute cho biết công việc cứu hộ được bắt đầu ngay sau đó để xác định sự an toàn an toàn của 18 thủy thủ trên chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo này.



Sự cố này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên của mình, cũng như đưa vào hoạt động chiếc tàu ngầm hạt nhân, trong chuỗi sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử./.

(Theo Vietnam+)