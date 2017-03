Tàu Trung Quốc ở Senkaku hoạt động "vô hạn"

Tờ Minh báo của Hồng Kông hôm 11-11 dẫn lời ông Lưu nhấn mạnh hoạt động của đội tàu hải giám sát Senkaku/Điếu Ngư là một việc “quan trọng” đối với Bắc Kinh nhằm “bảo vệ chủ quyền”. Vị quan chức này cho rằng biển cả có lợi ích đặc biệt nên cần phải có chiến lược cụ thể để hoàn thành sức mạnh hàng hải, gầy dựng kinh tế biển.

Bên cạnh đó, ông Lưu còn gọi các nhà hoạt động Hồng Kông từng đặt chân lên Senkaku/Điếu Ngư là “những người yêu nước”.

Ông Lưu Tích Quý được thăng chức Cục trưởng Cục Hải dương vào năm 2011 (Ảnh: KAIXIAN)

Hoạt động của đội tàu Hải giám sát Senkaku/Điếu Ngư là một việc “quan trọng” đối với Bắc Kinh. (Ảnh: NANYANG)



Cùng ngày 11-11, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản tại thành phố Naha thuộc tỉnh Okinawa cho biết các tàu Hải giám Trung Quốc vẫn hoạt động ngay sát vùng biển phụ cận Senkaku/Điếu Ngư ngày thứ 23 liên tục (kể từ ngày 20-10).

Trong một diễn biến khác, theo nhận định của báo chí Đài Loan, tranh chấp Trung - Nhật vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất xe hơi của cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc.

Cụ thể, lượng xe tiêu thụ của tập đoàn xe hơi Quảng Châu - Trung Quốc đã giảm 30% so với năm trước do xe của họ được liên doanh sản xuất với 2 doanh nghiệp Nhật Bản. Nguyên nhân là do khoảng gần 1 nửa số linh kiện xe hơi hoặc nguyên liệu sản xuất linh kiện xe hơi Trung Quốc phải nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo H.Bình (NLĐO / Kyodo, CNA, Mạng Kim ngưu)