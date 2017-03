Tây Ban Nha: Biểu tình khiến 33 cảnh sát bị thương

Cảnh sát ngăn dòng người biểu tình. (Nguồn: Getty)

Các phương tiện thông tin đại chúng địa phương cho biết cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối giờ chiều (giờ Việt Nam) với sự tham gia của 500.000 người, chủ yếu đến từ các vùng có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như Asturias, Aragon và Castilla. Một số người biểu tình ném đá và bộc phá vào cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng dùi cui và đạn cao su để vãn hồi trật tự. Cảnh sát đã bắt giữ 5 phần tử quá khích.



Công nhân mỏ ở Tây Ban Nha đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên cả nước kể từ ngày 22/6 vừa qua do lo ngại kế hoạch của chính phủ giảm 63% ngân sách dành cho ngành công nghiệp khai khoáng có thể đẩy nhiều công nhân mỏ vào tình trạng thất nghiệp.



Cũng trong ngày 11/7, Chính phủ Hy Lạp đã tái khẳng định lập trường muốn đàm phán lại kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mà Athens đã nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để được nhận cứu trợ vỡ nợ từ 2 thể chế này. Người phát ngôn Chính phủ Simos Kedikoglou cho biết mục tiêu của Athens là thương lượng lại các điều kiện nhận cứu trợ.



Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã có cuộc họp với những người đứng đầu các chính đảng khác tham gia chính phủ liên hiệp - gồm Chủ tịch đảng PASOK Evangelos Venizelos và Chủ tịch đảng Dimar Fotis Kouvelis. Tại cuộc họp này, ông Venizelos tỏ ý thất vọng vì Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras đã không đưa ra đề xuất về đàm phán lại điều kiện nhận cứu trợ với những đồng cấp của ông trong Khu vực đồng euro.



Ông Venizelos đồng thời đề nghị Thủ tướng triệu tập cuộc họp với các chính đảng tham gia chính phủ liên hiệp để thống nhất lập trường về vấn đề này. Theo ông Venizelos, Chính phủ cần làm mọi viêc để cải thiện các điều kiện nhận cứu trợ không thuận lợi với Hy Lạp hiện nay và đề nghị các chủ nợ dành cho Athens thời gian dài hơn để điều chỉnh các mục tiêu về tài chính, vào năm 2017 thay vì 2014 như kế hoạch ban đầu, do kinh tế suy thoái nghiêm trọng hơn dự kiến.



Tại Hội nghị bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro vừa qua, lãnh đạo tài chính khu vực yêu cầu Athens trong năm 2012 phải thực hiện tất cả các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" đã cam kết lên tới 3 tỷ euro./.