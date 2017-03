Tây Ban Nha đưa ra lệnh cấm hút thuốc nghiêm ngặt

Dân nghiện thuốc lá cũng bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình hay tới gần các bệnh viện, sân chơi ở các trường học.



Luật này siết chặt các quy định hạn chế hút thuốc vốn được ban hành từ năm 2006.



Tây Ban Nha có nền văn hóa "ngồi quán" mạnh mẽ, và các chủ quán bar, tiệm càphê đã phàn nàn rằng luật mới sẽ gây tổn hại cho công việc kinh doanh của họ.



Lệnh cấm trên được đưa ra từ năm 2006, theo đó cấm hút thuốc nơi công sở, nhưng các chủ quán bar và nhà hàng được quyền chọn việc cấm hay không trong quán của mình. Trước đây, hầu hết các chủ quán đều không cấm, chỉ các nhà hàng, quán bar lớn mới buộc phải sắp xếp khu vực dành cho người không hút thuốc.



Mặc dù giới doanh nghiệp than phiền luật này có thể làm cho họ thua lỗ, song giới bác sỹ cho rằng luật mới sẽ giúp những người nghiện bỏ được thuốc lá.



Hiện có khoảng 160 người Tây Ban Nha thiệt mạng mỗi ngày do các bệnh liên quan tới thuốc lá, trong đó bốn người là do hít phải khói thuốc gián tiếp.





Theo Huy Bình (Vietnam+)