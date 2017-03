Tây Ban Nha phá âm mưu đánh bom của al-Qaeda

Ba kẻ tình nghi bị cảnh sát Tây Ban nha bắt giữ. (Nguồn: AFP)

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát Tây Ban Nha đã tìm thấy một cuốn băng video tại nhà riêng của một trong ba nghi can - có biệt danh là Cengiz Yalcin, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, ở thành phố La Linea de Concepcion của Tây Ban Nha, giáp biên giới với Gibraltar.



Trong cuộn băng, Yalcin ghi lại toàn bộ kế hoạch tấn công từ một chiếc máy bay điều khiển từ xa cỡ lớn, được lập trình tự động thả bom xuống trung tâm thương mại tại Gibraltar.



Trang mạng El Pais của Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin từ cơ quan chống khủng bố cho biết, chiếc máy bay trên sẽ hạ độ cao và đúng giờ đã định sẵn sẽ tự động thả khối thuốc nổ xuống.



Ngoài kế hoạch tấn công trung tâm thương mại tại Gibraltar, cảnh sát còn phát hiện lượng thuốc nổ khác tại nhà riêng của Yalcin, đủ để có thể phá hủy toàn bộ một chiếc xe buýt.



Hiện Bộ Nội vụ Tây Ban Nha chưa đưa ra bình luận gì về báo cáo của các cơ quan an ninh.



Dựa vào tài liệu điều tra của Mỹ, Pháp, Nga và Gibraltar, một tòa án Tây Ban Nha đã kết án tù Yalcin vì tội sở hữu chấp nổ và thiết bị với động cơ khủng bố.



Hai nghi can còn lại mang quốc tịch Tresnia, bị bắt ngày 5/8 gần thành phố Ciudad Real khi đang đi xe buýt tới Irun, một thành phố của Tây Ban Nha giáp biên giới với Pháp, cũng bị kết án tù do sở hữu chất nổ chế tạo bom. Hai nghi can này được xác định thuộc một mạng lưới khủng bố./.

(Theo TTXVN)