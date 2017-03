Thái bắt 2 sỹ quan hải quân bảo vệ người biểu tình

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành bên ngoài trụ sở cảnh sát quốc gia tại Bangkok ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khi bị bắt giữ, trong người hai viên sỹ quan này có hai khẩu súng ngắn và một cơ số đạn. Họ mang phù hiệu của Bộ chỉ huy dã chiến hải quân Thái Lan (SEAL) và có cả thẻ làm bảo vệ an ninh cho các thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ.Cảnh sát khẳng định hai nhân vật bị bắt vẫn đang là sỹ quan phục vụ trong quân đội. Họ đã thừa nhận được thuê làm bảo vệ an ninh cho Phong trào biểu tình tại điểm biểu tình gần khu thương mại Silom.Theo nhận định ban đầu, việc hai sỹ quan này mang súng trong người có thể coi là bình thường, nhưng việc họ mang súng vào khu vực biểu tình đang được áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp là sự vi phạm pháp luật.Hải quân Thái Lan đã được thông báo về vụ việc này.Hải quân Hoàng gia Thái Lan lâu nay vẫn bị cho là có liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sau khi có thông tin rằng nhiều sỹ quan của SEAL được thuê làm bảo vệ an ninh cho Phong trào biểu tình.

Bộ chỉ huy dã chiến hải quân vẫn luôn bác bỏ những cáo buộc có liên quan tới những cuộc biểu tình chống chính phủ cho tới trước khi vụ bắt giữ này diễn ra./.

Theo Hà Linh/Bangkok (TTXVN)