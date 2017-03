Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô

Sau khi hội nghị cấp cao ASEAN 14 phải hoãn vô thời hạn do những người biểu tình áo đỏ ủng hộ Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài xông vào phòng hội nghị khách sạn Royal Cliff Beach ở Pattaya, tình hình Thái Lan ngày 12-4 đã nóng lên.

Xe tăng trên đường phố

Sáng 12-4, tại thủ đô Bangkok, cảnh sát đã bắt giữ ông Arisamun Pongruengrong, người lãnh đạo đoàn biểu tình xông vào khách sạn.

Khoảng 11 giờ 30, những người biểu tình tức giận phong tỏa các con đường trước mặt tòa án hình sự Bangkok, nơi ông Arisamun đang nghe tội danh cáo buộc. Những người cầm đầu kêu gọi tổ chức biểu tình trên toàn quốc nếu ông Arisamun không được trả tự do.

Trước đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố trong vòng 3-4 ngày sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những người vi phạm pháp luật trong vụ phá rối hội nghị ASEAN. Thủ tướng khẳng định cuộc biểu tình của Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài đã trở nên bất hợp pháp kể từ ngày 9-4 khi phong tỏa đường sá làm kẹt xe ở Bangkok.

14 giờ 30, Thủ tướng Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, tỉnh Nonthaburi và một số huyện ở bốn tỉnh Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom và Ayutthaya. Chính phủ cho biết những người biểu tình đã gây bạo loạn tại những nơi này và cần phải khôi phục tình hình.

Ngay sau đó, binh lính và xe tăng đã xuất hiện trên đường phố Bangkok. Người phát ngôn quân đội thông báo quân đội và cảnh sát đã được điều động bảo vệ 50 mục tiêu quan trọng tại Bangkok. 56 đại đội cũng sẽ được triển khai bảo vệ các cơ quan quan trọng ở các tỉnh thuộc phạm vi tình trạng khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện tình trạng khẩn cấp như bắt giữ, lục soát, cấm tụ tập năm người trở lên... Ông cho biết sẽ không ban hành lệnh giới nghiêm.

Cướp xe bọc thép

Ngay sau đó, những người biểu tình đã gây rối bên trong Bộ Nội vụ làm một số người biểu tình và cảnh sát bị thương. Tiếp đó, họ dùng gạch đá, gậy gộc tấn công đoàn xe rời khỏi Bộ Nội vụ vì nghi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có mặt trong đoàn xe.

Nhân viên an ninh phải nổ súng cảnh cáo. Xe chở thủ tướng bị tấn công nhưng chạy thoát. Một nhân viên an ninh bị những người biểu tình bắt giữ đưa về tòa nhà chính phủ. Theo báo The Nation (Thái Lan), thủ tướng bị một vết thương nhỏ ở tay do bị trúng vật cứng.

Khoảng 15 giờ 30, những người biểu tình đã cướp hai xe bọc thép vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát hoàng gia ở Bangkok. Họ cũng chặn nhiều xe tải quân sự và cướp 10 xe buýt đưa về chắn trên các giao lộ quanh tòa nhà chính phủ. Lãnh đạo nhóm biểu tình xác nhận đang giữ hai xe tăng và một xe bọc thép.

Bốn giờ chiều, cảnh sát phong tỏa con đường trước tư dinh Chủ tịch Hội đồng cơ mật hoàng gia Prem Tinsulanonda. Hàng trăm binh lính và xe bọc thép đã được triển khai tại Bộ Ngoại giao. Khoảng 1.000 cảnh sát trang bị súng bắn hơi cay tiến về tòa nhà chính phủ chuẩn bị trấn áp người biểu tình chiếm giữ nơi này nửa tháng qua.

17 giờ 20, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lên truyền hình kêu gọi người dân bình tĩnh và thông báo chuẩn bị dẹp người biểu tình. Sau đó, người biểu tình ở Bộ Nội vụ đã quay về tòa nhà chính phủ để củng cố lực lượng.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ thông báo thư ký trưởng của thủ tướng và một số quan chức đã bị người biểu tình bắt giữ đưa về tòa nhà chính phủ. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng cho biết đã chặn sóng đài truyền hình vệ tinh DTV của Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài.