Thái Lan: Biểu tình từ thủ đô lan ra các tỉnh

Liên minh nhân dân vì dân chủ đã sử dụng người biểu tình như những con tốt trong ván cờ hạ bệ Thủ tướng Samak Sundaravej. Liên minh đã đặt tính mạng người dân vào tình thế nguy hiểm. Có lẽ Liên minh đang chờ đợi chính phủ sử dụng bạo lực để quân đội can thiệp và lật đổ chính phủ. (Bình luận của báo Thái Lan The Bangkok Post) Tại điểm biểu tình ở cầu Makkhawan Rangsan, thiếu tướng về hưu Chamlong Srimuang đã cầm loa kêu gọi những người biểu tình tập trung về bãi cỏ trong khuôn viên tòa nhà chính phủ. Tướng Panlop Pinmanee (nguyên tư lệnh Bộ chỉ huy Các chiến dịch an ninh nội địa) đe dọa: “Nếu các lãnh đạo Liên minh nhân dân vì dân chủ bị bắt, tôi sẽ tình nguyện lên thay”. Tướng Panlop đã về hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn trong quân đội. Ông nổi tiếng là chuyên gia số một về trò bẩn chính trị. Hai năm trước, ông bị Thủ tướng Thaksin sa thải với lý do âm mưu đặt bom ám sát ông Thaksin. Tướng Panlop phủ nhận nhưng tuyên bố hùng hồn: “Nếu tôi thực sự làm chuyện đó, Thủ tướng Thaksin sẽ chết chắc”.