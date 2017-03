Thái Lan có nữ thủ tướng đầu tiên

Thủ tướng Yingluck Shinawatra - nhà doanh nghiệp bất động sản Bà Yingluck Shinawatra chụp ảnh lưu niệm cùng phu quân và con trai tại nhà riêng ở Bangkok nhân sinh nhật ngày 21-6-2011. Ảnh: REUTERS Bà Yingluck Shinawatra năm nay 44 tuổi, là con út trong một gia đình gốc Hoa gồm chín người con. Bà là em gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, em dâu của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat. Bà tốt nghiệp khoa Hành chính công ở ĐH Chiang Mai năm 1988, sau đó học tiếp thạc sĩ khoa Hành chính công tại ĐH bang Kentucky (Mỹ). Trước khi trở thành thủ tướng, bà giữ chức chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản SC Asset Co., Ltd. của Thái Lan. Bà có một con trai với nhà doanh nghiệp Anusorn Amornchat. Bà đã được đảng Puea Thai mời làm lãnh đạo ngay khi đảng mới thành lập vào cuối năm 2008 nhưng bà từ chối với lý do muốn tập trung cho kinh doanh. Ngày 16-5, đảng Puea Thai bầu bà là ứng viên cho vị trí thủ tướng nếu đảng thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 3-7. Chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của bà là hòa giải sau hai năm khủng hoảng chính trị (2008-2010).