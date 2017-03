Thái Lan có thể áp dụng Luật An ninh nội địa

CRES đã không đưa vấn đề dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp vào chương trình nghị sự của cuộc họp nội các Thái Lan sáng 14/12 do giới chức an ninh chưa soạn thảo xong kế hoạch hành động để đảm bảo an ninh khi sắc lệnh được dỡ bỏ.



Quan chức trên cho biết, nếu lệnh về tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ trước Tết Dương lịch 2011, CRES sẽ đề nghị áp dụng ISA. Đạo luật này cho phép triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát thực thi pháp luật và các lực lượng an ninh được quyền tạm giam nghi phạm trong vòng bảy ngày để thẩm vấn.



Tuy nhiên, có tin nói rằng nội các Thái Lan đã nhất trí với đề nghị áp dụng lại lệnh tình trạng khẩn cấp nếu bạo lực tái diễn như hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua./.





