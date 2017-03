Thái Lan: Đảng Puea Thai vẫn ủng hộ bà Yingluck

Bà Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AP)

Việc làm này bất chấp việc Ủy ban bầu cử Thái Lan chưa đưa tên bà Yingluck vào trong danh sách đợt đầu các ứng viên trúng cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/7.



Ông Yongyuth cũng bác bỏ thông tin rằng đảng Puea Thai có “kế hoạch B” trao cho ông cơ hội đua tranh vào chức vụ trên nếu Ủy ban bầu cử không công nhận bà Yingluck là nghị sỹ hoặc tước quyền của bà ấy do gian lận trong bầu cử.



Ông Yongyuth nói thêm đảng Puea Thai cần tôn trọng mong ước của các cử tri đã giúp đảng này giành được 265 ghế trong Hạ viện nhiệm kỳ mới.



Ủy ban bầu cử Thái Lan vừa quyết định tạm chưa thừa nhận bà Yingluck và một số ứng viên khác trúng cử do bị cáo buộc có sự can thiệp của những người khác hay mua phiếu bầu.



Bà Yingluck bị cáo buộc đã để cho ông Thaksin Shinawatra tác động đến công việc của đảng Puea Thai và để cho chị gái và anh rể Somchai Wongsawat - hiện bị cấm tham gia hoạt động chính trị - giúp bà trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)