Thái Lan hoãn dẫn độ “kẻ buôn thần chết” sang Mỹ

Viktor Bout tới tòa vào ngày hôm nay với áo chống đạn

và trong sự áp giải của nhiều lính đặc nhiệm.



Theo Phan Anh (DT/ AP)

Bout, 43 tuổi, người Nga, được cho là một trong những tay buôn vũ khí khét tiếng thế giới. Bout bị bắt giam ở Bangkok kể từ tháng 3/2008, khi chiến dịch do Mỹ đứng đầu, nhằm tìm kiếm “tay buôn thần chết” này chấm dứt.Vụ việc đã khiến Thái Lan đứng ở thế “tiến thoái lưỡng nan” về ngoại giao, giữa một bên là yêu cầu của Washington dẫn độ Bout tới Mỹ để đối mặt với các cáo buộc khủng bố và một bên là Mátxcơva, yêu cầu thả Bout, do cho rằng Bout là một thương nhân vô tội. Giới chuyên gia cho rằng Bout có thể biết các hoạt động tình báo và quân sự của Nga, do từng là một cựu sỹ quan dưới thời Liên Xô cũ, nên Mátxcơva không muốn Bout bị xét xử tại Mỹ.Một tòa án phúc thẩm Thái Lan ngày 20/8 đã yêu cầu dẫn độ Bout, lật ngược quyết định một năm trước đó của một tòa án cấp thấp hơn. Nhưng loạt cáo buộc thứ hai do Mỹ đưa ra giữa hai lần phán quyết đã cản trở việc Bout bị dẫn độ tức thì.Theo yêu cầu của Washington, các công tố Thái Lan hôm nay đã chính thức yêu cầu các cáo buộc thêm đối với Bout (rửa tiền và gian lận) được dỡ bỏ. Nhưng tòa án hình sự Bangkok đã từ chối yêu cầu, cho rằng các tiến trình pháp lý đã được bắt đầu và sẽ được phép tiếp tục.Thẩm phán không đưa ra ngày xét xử tiếp theo.Bout tới tòa án vào ngày hôm nay với hàng chục lính đặc nhiệm áp giải, chỉ dấu cho thấy có lo ngại mới cho tính mạng của người được mệnh danh là “kẻ buôn thần chết”này. Bản thân Bout lần đầu tiên phải mặc áo chống đạn tới tòa án và đi xe bảo vệ an ninh riêng, thay vì xe giống các tù nhân khác.