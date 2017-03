Thái Lan: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 khai mạc

Hôm nay (28-2), Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 sẽ chính thức khai mạc ở thị trấn du lịch Cha-am (tỉnh Phetchaburi). Khoảng 5.700 nhân viên cảnh sát đã được triển khai bảo vệ hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Hội nghị lần này, với chủ đề Hiến chương ASEAN vì nhân dân, sẽ tập trung bàn phương hướng và biện pháp triển khai Hiến chương ASEAN.

Hôm qua (27-2), tại thị trấn Cha-am, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN đã tham dự nhiều cuộc họp khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận về đề xuất thành lập cơ quan nhân quyền khu vực nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản. Theo đề xuất, cơ quan nhân quyền của ASEAN phải tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên; bất cứ quyết định nào của cơ quan này phải dựa vào sự đồng thuận và tư vấn ý kiến lẫn nhau.

Cùng ngày, cũng tại thị trấn Cha-am, bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN, Úc và New Zealand đã ký Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZ FTA). Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2009. Theo đó, các nước ASEAN sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan cho các sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand và Úc ngay lập tức hoặc xóa bỏ thuế quan hoàn toàn trong lộ trình 8-11 năm đối với một số ít sản phẩm khác. Ngược lại, sản phẩm của các nước ASEAN cũng sẽ được miễn đến 96% thuế quan khi nhập khẩu vào Úc và New Zealand.

Nhân dịp lễ ký kết hiệp định AANZ FTA, Úc và New Zealand đã chính thức ký và trao văn kiện ghi nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Ngày 26-2, tại Cha-am, bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN đã ký sáu hiệp định kinh tế, gồm Hiệp định ASEAN về thương mại hàng hóa, Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN, Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ bảy theo khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ, thỏa thuận cùng công nhận về y bác sĩ hành nghề, thỏa thuận cùng công nhận về nha sĩ.