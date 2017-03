Thái Lan: Kết thúc cuộc vận động tranh cử

Các đảng muốn tranh thủ thêm sự ủng hộ của cử tri trong dịp cuối cùng này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ vào tháng 9-2006. Trên 45 triệu cử tri Thái sẽ đi bầu vào ngày 23-12 để chọn lựa 480 đại biểu. Hiện có hai đảng vượt lên hàng đầu: đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) do cựu Thống đốc Bangkok Samak Sundaravev lãnh đạo, gồm nhiều thành viên cũ của đảng Thai Rak Thai của cựu Thủ tướng Thaksin và đảng Dân chủ do ông Abhisit Vejjajiva lãnh đạo.

Ngày 20-12, Quốc hội Thái Lan đã thông qua dự luật an ninh nội địa cho phép quân đội tiếp tục nắm giữ quyền lực ngay sau cả sau tổng tuyển cử. Theo đó, Bộ chỉ huy các hoạt động an ninh nội địa có quyền sử dụng lệnh giới nghiêm, hạn chế tự cho đi lại và kiềm chế quyền lực của các quan chức chính phủ trong các tình huống tổn hại đến an ninh quốc gia. Luật cũng trao quyền cho cơ quan này tạm giữ nghi can không xét xử trong thời gian sáu tháng. Những người chỉ trích cho rằng luật này được soạn ra nhằm giúp quân đội kiểm soát quyền lực của chính quyền. Để nhượng bộ những người chỉ trích, luật mới chỉ định Thủ tướng làm người đứng trong Bộ chỉ huy các hoạt động an ninh nội địa, thay vì Tư lệnh quân đội. Ngoài ra, luật cũng đã được sửa đổi, cho phép người dân kiện các quan chức lạm dụng quyền lực.