Thái Lan: lái xe ngủ gật làm 16 người chết

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Thái Lan - Ảnh: The Nation

Theo hãng tin AFP, các quan chức địa phương cho biết chiếc xe chở người lao động về quê sau khi làm việc ở thủ đô Bangkok thì gặp nạn. 15 hành khách đã chết tại chỗ, một người khác qua đời trong bệnh viện.

Trong số người thiệt mạng có một phụ nữ có thai. Toàn bộ 8 hành khách còn lại đều đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết tài xế 24 tuổi, cũng thiệt mạng, đã ngủ gật khi lái xe khiến tai nạn xảy ra.

“Chúng tôi phát hiện thấy một viên ma túy tổng hợp trong túi của tài xế và nửa chai whisky” - một cảnh sát cho biết. Khi tai nạn xảy ra, con đường rất thông thoáng.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông tại Thái Lan là 38,1 trên 100.000 dân, cao hơn hẳn so với mức 18,5 tại Đông Nam Á và 3 tại Thụy Điển.

Trong tháng 7, ít nhất 19 người chết khi một chiếc xe buýt hai tầng đâm vào một xe tải ở miền trung Thái Lan và phát nổ. Hồi tháng 4, ít nhất 5 người chết và 53 người bị thương khi một chiếc xe buýt du lịch rơi xuống đồi ở tỉnh Phitsanulok.

Theo Nguyệt Phương (TTO)