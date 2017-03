Thái Lan: Năm cơ quan tham nhũng nhất

Tại Trung Quốc, ngày 8-6, VKS TP Trì Châu (tỉnh An Huy) đã khởi tố Châu Ích Tiên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Hiệp thương chính trị TP Lục An, về hành vi nhận hối lộ và có tài sản lớn không minh bạch. Trong thời gian giữ chức bí thư công đoàn khu thử nghiệm cải cách phát triển Diệp Tập của Lục An, Châu Ích Tiên nhận hối lộ 876.000 nhân dân tệ (2,19 tỷ đồng VN). Tài sản cá nhân không rõ nguồn gốc hơn 880.000 nhân dân tệ (2,2 tỷ đồng VN). Bị can bị bắt giam hồi tháng 12-2008. Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương xác nhận thông tin Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND TP Thâm Quyến Hứa Tông Hành đang bị điều tra. Ông Hứa Tông Hành bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ để giúp đỡ đồng hương trúng thầu công trình xây dựng và nhận tiền hậu tạ. Các công trình này phục vụ cho Thế vận hội Sinh viên thế giới năm 2011 tại Thâm Quyến. HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã, ifeng.com)