Thái Lan: Phó TTg Suthep trình diện tại tòa án

Phó Thủ tướng Suthep đã đến cơ quan này lúc 08h35 và đã được cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt Tharit Pengdit và một phó tư lệnh cảnh sát quốc gia tiếp đón, sau đó ông đã đi vào bên trong trụ sở cơ quan.



Quyền phát ngôn viên chính phủ Panitan Wattanayagorn hôm 10/5 cho biết quyết định của ông Suthep được đưa ra sau khi Mặt trận Đoàn kết Dân chủ chống Độc tài, hay còn gọi là phong trào "áo đỏ", ra điều kiện để chấm dứt các cuộc biểu tình.



Tối ngày 10/5, Mặt trận Đoàn kết Dân chủ chống Độc tài tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài gần hai tháng của họ một khi Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề an ninh tự thú với cảnh sát để đối mặt với cáo buộc liệu ông có liên quan đến lệnh trấn áp những người biểu tình áo đỏ hồi tháng trước hay không.



Lãnh đạo cao cấp phong trào “áo đỏ” Nattawut Saikua đã nói với đám đông tại khu vực biểu tình: "Ngày ông Suthep tự thú với cảnh sát là ngày chúng tôi, những người “áo đỏ,” trở về nhà."



Các cuộc đụng độ này đã làm cho 25 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.



Thân nhân và gia đình các nạn nhân trong cuộc đụng độ, do đảng đối lập Pheu Thai đứng đầu, đã nộp đơn kiện lên Cục Điều tra Đặc biệt để kiện ông Suthep và Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vì bị cho là đã ra lệnh cho lực lượng an ninh và quân đội sử dụng vũ lực để giải tán lực lượng biểu tình.



Thủ tướng Abhisit giữ chức vụ là một nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền đã giúp ông có quyền miễn truy tố tại quốc hội, trong khi ông Suthep đã từ chức nghị sỹ quốc hội của Đảng này.



Tuy nhiên, hôm 11/5, Mặt trận Đoàn kết Dân chủ chống Độc tài nhấn mạnh rằng ông Suthep phải tự thú trước cảnh sát chứ không phải Cục Điều tra Đặc biệt vì cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt Tharit là một thành viên của Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp do Phó Thủ tướng Suthep đứng đầu.





Theo Linh Trang (Vitinfo/ THX)