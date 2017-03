Thái Lan: Sân bay quân sự U-Tapao quá tải

Hôm qua (29-11), Vietnam Airlines đã điều máy bay A321 đến sân bay quân sự U-Tapao (Thái Lan) để đưa 184 hành khách về nước. Tuy nhiên, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện nhiều công ty du lịch của Việt Nam có khách đang mắc kẹt ở Thái Lan phản ánh việc đưa hành khách về nước hiện vẫn hết sức khó khăn.

Ưu tiên vẫn là đi đường bộ

Ông Phạm Quang Thắng (Giám đốc Trung tâm Du lịch thuộc Công ty Du lịch Hà Nội) cho biết đi bằng đường hàng không thì sân bay Suvarnabhumi đã đóng cửa, sân bay quân sự U-Tapao cũng quá tải nên không thể bố trí được chuyến bay, còn đi bằng đường bộ thì hành khách lại lo ngại mất an ninh.

Ông Thắng nói: “Hiện phía đối tác của chúng tôi tại Thái Lan vẫn đang tích cực tìm biện pháp để đưa hành khách về nước. Nếu trong ngày mai (30-11) không thể bố trí được chuyến bay, có thể chúng tôi sẽ phải thương lượng với du khách để đưa về nước bằng đường bộ”.

Trong khi đó, cũng có nhiều công ty do thuận lợi trong việc thương lượng với du khách nên hôm qua đã đưa trở về Việt Nam bằng đường bộ an toàn. Theo ông Tạ Hữu Chiến (Phó Giám đốc Công ty Du lịch Phương Nam, Hà Nội), 20 du khách của công ty đã được đưa về Việt Nam bằng đường bộ an toàn.

Ông Chiến cho biết: “Lúc đầu nhiều hành khách không đồng ý vì ngại di chuyển bằng đường bộ từ Thái Lan qua Lào, rồi về Việt Nam qua cửa khẩu cầu Treo (Hà Tĩnh) dài hàng ngàn km sẽ rất mệt mỏi và mất an toàn. Nhưng sau đó, do tình hình sân bay ở Bangkok tiếp tục diễn ra phức tạp và có nguy cơ kéo dài nên hành khách đã đồng ý trở về Việt Nam bằng đường bộ”. Toàn bộ chi phí ăn nghỉ, phương tiện đi lại đều do các đối tác của công ty ở Thái Lan lo liệu.

Hiện nay, an ninh ở sân bay Suvarnabhumi vẫn còn phức tạp nên nhà chức trách Thái Lan đã quyết định đóng cửa đến hết ngày 1-12. Chỉ có sân bay quân sự U-Tapao mở cửa cho máy bay của các hãng đến vận chuyển hành khách về nước. Thế nhưng do nhu cầu quá lớn dẫn đến tình trạng quá tải nên việc bố trí tăng cường thêm các chuyến bay rất hạn chế.

Ông Nguyễn Nam Sơn (Quyền Chánh văn phòng Cụm cảng Hàng không Miền Bắc) cho biết tất cả chuyến bay chở hành khách từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại đã bị hủy. Hành khách đã mua vé có thể trả lại mà không mất phí hoặc lùi lại thời hạn bay.

Về phía Vietnam Airlines, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Ngọc Thành (người phát ngôn của Vietnam Airlines) cho biết toàn bộ 184 chỗ trên chuyến bay máy bay A321 bay đến sân bay U-Tapao chở hành khách còn mắc kẹt đã kín chỗ. Do sân bay U-Tapao bị quá tải nên hôm nay, Vietnam Airlines chưa thể tăng cường thêm chuyến bay tiếp chở hành khách về nước.

Cảnh sát Thái Lan rút

Ngày 29-11, trước sức ép của hàng ngàn người biểu tình, khoảng 150 cảnh sát buộc phải rút khỏi các chốt kiểm soát vừa dựng gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Những người biểu tình đã bắt giữ một cảnh sát.

Trong lúc đó, tổ chức Liên minh nhân dân vì dân chủ đã hối thúc những người biểu tình còn ở tòa nhà chính phủ tại thủ đô Bangkok kéo thêm tới sân bay Suvarnabhumi. Hiện chính phủ vẫn kiên nhẫn thuyết phục Liên minh nhân dân vì dân chủ thương lượng.

Bộ trưởng Nội vụ Kowit Wattana cho biết nếu Liên minh nhân dân vì dân chủ từ chối nói chuyện, cảnh sát sẽ ra tay hành động mở cửa sân bay Suvarnabhumi trở lại. Hôm qua, ông đã dự một cuộc họp với các tư lệnh và phó tư lệnh lực lượng cảnh sát thủ đô để thảo luận biện pháp sẽ áp dụng nếu Liên minh nhân dân vì dân chủ vẫn không thương lượng.

Sau khi ông Chamlong Srimaung, một lãnh đạo của Liên minh nhân dân vì dân chủ, cho biết khủng hoảng chính trị sẽ chấm dứt trước ngày 5-12 và sẵn sàng nói chuyện với Thủ tướng Somchai Wongsawat bất kỳ ở đâu trừ Chiang Mai, Thủ tướng Somchai Wongsawat tuyên bố sẵn sàng thương lượng với ông này.

Thủ tướng Somchai Wongsawat cho biết ông đã có một cuộc thảo luận với tướng tư lệnh quân đội Anupong Paojinda nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Cho đến hôm qua, tướng Anupong Paojinda vẫn im hơi lặng tiếng, chưa tuyên bố gì về tin đảo chính hay sử dụng biện pháp mạnh với những người biểu tình.