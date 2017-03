Thái Lan: Sẽ áp dụng Luật An ninh nội địa trong thủ đô

Xuất hiện trên sóng đài truyền hình, bà Yingluck Shinawatra khẳng định, hành động của Tổ chức bảo vệ Siam làm ảnh hưởng đến an ninh Thái Lan, vì thế, Thủ tướng quyết định sẽ áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại 3 quận ở trung tâm Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Thái Lan cam kết thực hiện ISA theo khuôn khổ pháp luật và theo luật quốc tế và lực lượng cảnh sát không sử dụng vũ khí, hạn chế ít nhất những ảnh hưởng của việc áp dụng luật này đối với người dân.



Luật này cho phép các lực lượng an ninh bắt giữ những người biểu tình quá khích, cấm tụ tập đông người nơi công cộng và phong tỏa một số khu vực trong thủ đô nếu thấy cần thiết. Tin từ tờ The Nation cho hay, với ISA, chính phủ Thái Lan cũng có thể ban lệnh cấm người biểu tình xông vào tòa nhà chính phủ và trụ sở Quốc hội; cấm người biểu tình mang theo vũ khí hoặc những vật dụng có thể được sử dụng như vũ khí.



Hiện, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat đã thành lập trung tâm chỉ huy phối hợp với các lực lượng vũ trang và các bộ liên quan để giám sát diễn biến biểu tình; đồng thời yêu cầu quân đội dự phòng 4 đội quân gồm 51.100 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng được huy động. Nhiều nhà phân tích chính trị quốc tế nhận định, việc áp dụng ISA là cách thức để bà Yingluck Shinawatra nhận được sự bảo đảm trung thành từ quân đội, tránh nguy cơ lặp lại cuộc đảo chính do chính giới quân sự thực hiện như cuộc đảo chính cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (anh trai của bà) hồi năm 2006.









Gần 27.000 binh sĩ và cảnh sát được lệnh tham gia bảo vệ an ninh và đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ ngày 24/11.



Theo CAND



Tin từ hãng Reuters cho hay, đến trưa 24/11, cảnh sát Thái Lan đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình lên tới gần 1 triệu người đang đổ về các đường phố trung tâm Thủ đô Bangkok. Khoảng 500 người biểu tình quá khích đã đụng độ với cảnh sát làm ít nhất 7 người bị thương, 132 người khác bị bắt giữ.Sau khi bị giải tán, những người biểu tình tiếp tục giăng lều, dựng trại và sân khấu ở quảng trường Royal Plaza, cách tòa nhà Quốc hội, chính phủ Thái Lan vài trăm mét. Họ dùng những biểu ngữ, băng rôn với lời cáo buộc bà Yingluck Shinawatra tham nhũng và là con rối của ông Thaksin Shinawatra.Điều đáng lo ngại là mặc dù cuộc biểu tình do Tổ chức bảo vệ Siam mà người đứng đầu là Tướng nghỉ hưu đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội đấm bốc Thái Lan Boonlert Kaewprasit, song thành phần người tham gia biểu tình còn có lực lượng “áo vàng”, thành viên của Liên minh Dân chủ vì nhân dân (PAD). Được biết, trước khi cuộc biểu tình diễn ra, nhiều tổ chức xã hội lên tiếng kêu gọi Tổ chức bảo vệ Siam ngừng tổ chức biểu tình hoặc phản đối cuộc biểu tình của tổ chức này.Những tổ chức này còn gửi đơn khiếu nại đề nghị cấm không cho phép Tổ chức bảo vệ Siam được tổ chức biểu tình, song đã bị tòa án Hiến pháp Thái Lan bác bỏ hôm 22/11. Tida Tawornseth, thủ lĩnh Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) khẳng định, tổ chức này hoàn toàn phản đối cuộc biểu tình và lo ngại những diễn biến xấu có thể xảy ra