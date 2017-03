Thái Lan thắt chặt an ninh tại tư gia thủ tướng

Sáng hôm qua, số người biểu tình ở tòa nhà chính phủ đã giảm bớt do mưa to gió lớn làm nhiều căn lều bị sập. Do môi trường ẩm thấp và quần áo mất vệ sinh, khoảng 100 người đang mắc bệnh ngoài da. Nhân viên y tế tình nguyện của đảng đối lập Liên minh nhân dân vì dân chủ đã kêu gọi quyên góp quần áo, đồ lót và thuốc trị bệnh ngoài da.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đang thuyết phục chính phủ và Liên minh nhân dân vì dân chủ thương lượng. Phó Thủ tướng Sanan Kachornprasat đã đề nghị Thủ tướng Samak Sundaravej dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok để giảm bớt không khí đối đầu.

Về vụ hai sinh viên Đại học Ramkhamhaeng bị bắn bị thương trong khi tham gia tuần hành đến nhà Thủ tướng Samak Sundaravej tối 4-9, cảnh sát đã thẩm vấn bốn sinh viên. Họ khai nhìn thấy hai người đàn ông đi xe gắn máy không biển số áp sát đoàn tuần hành và bắn ba phát súng.

Theo giả thiết của cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra có thể do mâu thuẫn giữa các nhóm sinh viên hoặc do người dân địa phương gây ra vì sinh viên dùng loa gây ồn ào. Cảnh sát cũng không loại trừ động cơ chính trị.