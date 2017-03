Thái Lan triển khai 1.800 sỹ quan tới khu miền Nam

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tại miền Nam Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số sỹ quan cảnh sát nói trên được tuyển chọn từ các cựu quân nhân từng có ít nhất hai năm đóng quân tại miền Nam, giàu kinh nghiệm hoạt động địa bàn, am hiểu về chiến lược an ninh của chính phủ và thủ tục pháp lý.



Đây sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực giúp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, vốn chiếm tới 15 % trong số 7.000 vụ án cảnh sát đang thụ lý.



Trong bối cảnh quân đội Thái Lan đang tiến hành giai đoạn hai của kế hoạch giải quyết tình hình ở miền Nam, theo đó tập trung tăng cường các nguồn nhân lực và loại bỏ những nhận thức sai lầm của nhân dân, ông Prayuth nhấn mạnh để giải quyết có hiệu quả vấn đề bạo lực tại khu vực miền Nam, các lực lượng phải phối hợp thực hiện theo kế hoạch dài hạn có hiệu lực đến năm 2026./.

