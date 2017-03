Thái Lan triệt phá hai vụ ma túy trị giá 33 triệu USD

Truyền thông Thái Lan ngày 6/9 đưa tin tại Nakhon Phathom, miền Trung Thái Lan, trong cuộc đột kích vào một ngôi nhà tại thị trấn Buddha Monthon, cảnh sát đã bắt giữ một nghi can 29 tuổi và thu giữ hơn 3 triệu viên methamphetamine giấu trong các thùng đựng TV và tủ lạnh.



Vụ đột kích này diễn ra sau khi cảnh sát Bangkok bắt giữ một nghi phạm được coi là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy, với tang vật là 80.000 viên methamphetamine và hơn 22kg ma túy đá.



Cảnh sát cho biết trong đường dây này còn có hai nghi phạm nữa đang lẩn trốn và cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra.



Trong khi đó, tại Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, cảnh sát cũng bắt được hai nghi phạm, thu giữ hơn 80.000 viên methamphetamine và 1,2kg ma túy đá, với tổng giá trị hơn 30 triệu bath.



Hai đối tượng này khai chúng nhận số ma túy trên tại một địa điểm ở Bangkok và đang trên đường vận chuyển về miền Nam Thái Lan để tiêu thụ.



Cảnh sát nhận định vụ bắt giữ này rất hữu ích vì có khả năng dẫn tới việc bắt giữ được một đối tượng trùm ma túy lớn nhất miền Nam Thái Lan. Cảnh sát tuyên bố sẽ sớm phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng của đối tượng này.



Tại cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề ma túy do Chính phủ Thái Lan tổ chức tại Bangkok cuối tuần trước, các nước thành viên ASEAN cam kết nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu một Cộng đồng ASEAN không ma túy vào năm 2015.



Các nước đều nhất trí trấn áp mạnh đối với các phần tử sản xuất, tàng trữ và buôn bán ma túy, đồng thời chăm sóc giáo dục những người nghiện ma túy để họ trở lại hòa nhập với cộng đồng và xã hội.



Theo Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách vấn đề an ninh Chalerm Yubumrung, Chính phủ Thái Lan đang phấn đấu thực hiện mục tiêu làng, xã, huyện, tỉnh và thậm chí toàn Thái Lan không ma túy.



Trong năm 2012, Chính phủ Thái Lan dự kiến đưa khoảng 400.000 người nghiện ma túy vào các trại phục hồi nhân phẩm. Năm 2011 đã có khoảng 480.000 người được đưa vào chương trình cai nghiện và phục hồi nhân phẩm.





Theo TTXVN