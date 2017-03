Thái siết an ninh sau vụ phát hiện bom ở Bangkok

Anh ninh Thái Lan được tăng cường sau vụ phát hiện bom. (Nguồn: Internet).

(TTXVN/Vietnam+)



Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa ngày 8/12 đã lệnh cho các lực lượng vũ trang đóng tại thủ đô tăng cường bảo vệ doanh trại và triển khai các biện pháp phòng ngừa tại các khu vực được phân công nhằm kịp thời ngăn chặn các âm mưu gây bất ổn.Bộ trưởng cho biết Hội đồng Quốc phòng sẽ họp bàn với cảnh sát và lực lượng an ninh về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp đón năm mới 2012.Ông Yutthasak kêu gọi nhân dân không nên hoảng sợ vì theo ông động cơ của những kẻ đặt bom nhằm gây hoảng loạn vì thiết bị nổ được đặt tại điểm rất dễ bị phát hiện và chưa được lắp đặt hoàn chỉnh.Cùng ngày, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC), Tướng Wichean Potephosree cho biết Chính phủ Thái Lan nhìn nhận vụ đặt bom là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng ưu tiên thúc đẩy công tác điều tra.Sáng 6/12, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời hai quả bom đặt trước trụ sở Cơ quan Xổ số nhà nước (GLC) tại đại lộ Ratchadamnoen, chỉ hai giờ trước khi kim đồng hồ chạy tới thời điểm nổ.Các quả bom được đựng trong một chiếc túi màu đen, vật liệu nổ được làm bằng ống sắt đựng thuốc nổ và bọc thêm bên ngoài các mảnh kim loại và thủy tinh.Theo các nhà chuyên môn, nếu phát nổ, bom sẽ gây sát thương trong phạm vi bán kính 10m.Một số chính trị gia lo ngại vụ đặt bom ngày 6/12 có thể báo hiệu một vòng xoáy bạo lực mới như từng xảy ra tại Bangkok vào dịp năm mới 2007 làm 3 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có du khách nước ngoài.