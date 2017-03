Thảm kịch con tin ở Iraq, 37 người chết

An ninh ở Iraq đang xấu đi (Ảnh: US Army)



Theo Thanh Hảo (VNN/ Telegraph, THX)



Hàng đoàn xe cứu thương tập trung quanh trung tâm Baghdad để nhanh chóng đưa những người bị thương đi bệnh viện."Thông tin mới nhất là 37 người chết và 56 người bị thương", một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Iraq cho biết. Trước đó, nhiều nguồn khác nhau cho hay, có bảy người chết và 20 người bị thương.Vụ việc xảy ra khi một nhóm tay súng cố gắng đột nhập vào thị trường chứng khoán Baghdad ở quận Karrada vào lúc mặt trời lặn và nổ súng giết chết hai bảo vệ. Sau đó, chúng cho nổ một xe hơi và quăng lựu đạn trong lúc chạy trốn khỏi hiện trường khi bị lực lượng an ninh bao vây.Các tay súng bị dồn vào nhà thờ Thiên chúa giáo Saidat al- Najat ở bên cạnh và tiếp tục đọ súng với binh lính Iraq. Tại đây, chúng bắt giữ một số con tin, trong đó có một linh mục.Theo lời kể của các nhân chứng, nhóm kẻ tấn công không nói giọng của dân địa phương, có nghĩa là chúng có thể không phải người Iraq.Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Abdul Qader al-Obeidi nói với phóng viên rằng vụ tấn công mang dấu ấn của al-Qaeda. Ông cho biết, nhóm thủ phạm đã bị tiêu diệt và lực lượng an ninh bắt giữ một số kẻ tình nghi.Theo ông Obeidi, một số tay súng không phải người Iraq. Yêu sách của chúng là tự do cho một số tên khủng bố ở các nước Ảrập, trong đó có Ai Cập.Bạo lực thường xuyên xảy ra ở các thành phố của Iraq như một phần của tình trạng an ninh sụt giảm trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực phục hồi trật tự sau cuộc bầu cử quốc hội cách đây 8 tháng.