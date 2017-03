Thay đổi lãnh đạo quân đội Trung Quốc

Lực lượng vũ cảnh

Được thành lập hồi năm 1982, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Vũ cảnh) đảm trách công tác an ninh nội địa như: trấn áp bạo loạn, tấn công khủng bố và một số trường hợp khẩn cấp khác. Theo tờ China Daily, lực lượng này có khoảng 660.000 người, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 2 cơ quan là Quốc vụ viện và Quân ủy trung ương.

Vũ cảnh được quyền thiết lập chốt an ninh để kiểm tra bất cứ ai ở các khu tự trị, tỉnh thành tại Trung Quốc. Trong đợt bạo động khiến 200 người chết tại Tân Cương hồi năm 2009, người ta cũng thấy có sự hiện diện của lực lượng Vũ cảnh. Theo tờ The New York Times, quân số thực tế của Vũ cảnh có thể lên đến 1,5 triệu.