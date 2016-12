Thế giới bắt đầu bước qua năm mới

Các quốc gia ở Thái Bình Dương là Samoa, Tonga và một số khu vực thuộc Cộng hòa Kiribati là những nơi đón năm mới sớm nhất trên thế giới.

Trong khi đó, TP Auckland tại New Zealand là TP lớn đầu tiên trên địa cầu đón năm mới 2017. Sau New Zealand, các TP của Úc bước vào năm mới. Các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng sẽ diễn ra tại các thành phố lớn của New Zealand và Australia.



Màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp ở Sky Tower. Ảnh: Daily Mail



Người dân háo hức xem bắn pháo hoa ở Sky Tower, Auckland. Ảnh: Daily Mail



Màn trình diễn ở Sky Tower sử dụng 500 kg pháo hoa. Ảnh: Daily Mail

Màn trình diễn ở Sky Tower, Auckland, New Zealand sử dụng 500 kg pháo hoa, kéo dài 5 phút 20 giây, được chứng kiến bởi hàng chục nghìn người. New Zealand đã mất vài tháng để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa hoành tráng này.

Các thành phố lớn khác trên thế giới như Dubai, Moscow, Berlin, London, Rio de Janeiro, New York... cũng sẽ tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017.

Australia có một màn trình diễn pháo hoa sớm tại Nhà hát Sydney và Cầu Cảng trước thềm giao thừa.



Úc bắn pháo hoa sớm vào lúc 9 giờ tối. Trong ảnh là màn bắn pháo hoa trên cảng Sydney và nhà hát Opera. Ảnh: Daily Mail



Màn bắn pháo hoa dành cho trẻ em ở Sydney vào lúc 9 giờ tối. Ảnh: Daily Mail



