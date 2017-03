Thế giới đối phó dịch cúm A/H1N1: Đã có ca người lây cho heo

Theo số liệu chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2-5, hiện đã có 20 người chết khẳng định do nhiễm cúm A/H1N1 (19 ở Mexico và một ở Mỹ), tăng ba người so với ngày trước. Toàn cầu đang có 809 ca nhiễm ở 18 nước và vùng lãnh thổ.

WHO cho biết đã gửi 2,4 triệu liều thuốc trị cúm Tamiflu do Công ty Roche Holding AG tặng cho 72 nước.

Cùng ngày, Tổ chức Lương Nông LHQ, WHO, Tổ chức Thương mại thế giới, Tổ chức Thế giới vì sức khỏe động vật cùng tuyên bố rằng không có chứng cứ nào khẳng định virus cúm A/H1N1 lây qua thực phẩm và nhiều nước cấm nhập khẩu thịt heo vì sợ lây cúm là không có cơ sở.

Ngày 2-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã có cuộc điện đàm dài 20 phút chia sẻ thông tin và khẳng định hai nước sẽ hợp tác khống chế dịch bệnh.

Tại Canada, ngày 2-5, Cơ quan Kiểm dịch thực phẩm thông báo hơn 200 con heo tại một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Alberta (miền Tây) đã được khẳng định có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1.

Số heo này lây cúm A/H1N1 từ một công nhân người Canada vừa từ Mexico về vào ngày 12-4. Hai ngày sau, công nhân này chăm sóc heo. Đến ngày 24-4, heo sốt, bỏ ăn. Số heo nhiễm bệnh đã được cách ly và phục hồi tốt. Công nhân nọ cũng đã hồi phục sức khỏe.

Cơ quan Kiểm dịch thực phẩm Canada khẳng định dịch cúm đã ảnh hưởng đến heo chứ heo không lây bệnh và đề nghị không tẩy chay thịt heo Canada. Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết sẽ chi 840 triệu USD cho các chủ trang trại nuôi heo vay.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ cho biết 1/3 số ca nhiễm cúm ở Mỹ là những người đã từng qua lại Mexico và có vẻ đã nhiễm bệnh từ bên Mexico.

Ngoại trưởng Mexico Patricia Espinosa phàn nàn Trung Quốc đã phân biệt đối xử khi cách ly 71 công dân Mexico ở Trung Quốc. Ngoại trưởng đề nghị công dân Mexico ngưng tới Trung Quốc chừng nào tình hình chưa được giải quyết.

Ngày 2-5, Bộ Y tế Trung Quốc đã bắt đầu thông báo hàng ngày về diễn tiến dịch cúm A/H1N1 và tình trạng của những người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân người Mexico (người này quá cảnh qua Thượng Hải, Trung Quốc trước khi đến Hong Kong). Trung Quốc cũng sẽ kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh hai lần.

Bệnh nhân người Mexico vẫn còn nằm bệnh viện ở Hong Kong và sức khỏe đã ổn định. Bộ Thực phẩm và Y tế đặc khu Hong Kong và ngành y tế Thẩm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã cùng ban hành các biện pháp kiểm soát qua lại cửa khẩu hai bên. Theo đó, từ sau 20 giờ ngày 2-5, người qua lại biên giới hai bên phải kê khai tình trạng sức khỏe.