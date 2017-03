Thế giới đối phó dịch cúm A/H1N1: Mexico lạc quan, WHO thận trọng

Bộ Y tế Mexico thông báo tính đến ngày 4-5 đã có 26 người chết do nhiễm cúm A/H1N1, tăng bảy người so với trước. Đến nay không có nhân viên y tế nào chết do lây nhiễm từ bệnh nhân.

Mexico: Dịch cúm giảm

Ngày 3-5, Bộ Y tế Mexico nhận định dịch cúm A/H1N1 đang dần thuyên giảm nhờ đóng cửa công sở và trường học trên toàn quốc. Tổng thống Felipe Calderón tuyên bố dịch cúm đã bước vào giai đoạn ổn định.

Hiện Mexico đang cân nhắc xem có mở cửa trường học và cơ sở kinh doanh vào ngày 6-5 tới không. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn nhắc nhở người dân không được mất cảnh giác. Không khí ở thủ đô Mexico City bắt đầu rộn ràng trở lại. Một số người đã chạy xe máy trên đường. Nhiều người không còn mang khẩu trang.

Trung Quốc đã quyết định tạm ngưng nhập khẩu thịt heo từ tỉnh Alberta (Canada), nơi có đàn heo hơn 200 con nhiễm cúm A/H1N1 từ người. Trung Quốc cũng quyết định hoãn chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines chở công dân Trung Quốc mắc kẹt ở Mexico vì dịch cúm về nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cách ly công dân Mexico mới đến Trung Quốc chỉ đơn thuần là cách ly y tế để phòng cúm chứ hoàn toàn không có ý phân biệt đối xử.

Mỹ cho biết đã gửi sang Mexico 100.000 dụng cụ bảo vệ (mặt nạ, kính bảo hộ..) trị giá một triệu USD cho nhân viên y tế phòng chống dịch cúm. Tổng cộng Mỹ đã trợ giúp Mexico 16 triệu USD từ khi Mỹ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp.

Nguy cơ lan rộng vẫn còn

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ nhận định dịch cúm A/H1N1 lây lan như cúm mùa đông thông thường và không quá nguy hiểm như lo sợ ban đầu. Tại Anh, Bộ Y tế thông báo dịch cúm A/H1N1 đã bị khống chế.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng vẫn còn nguy cơ dịch cúm lan rộng hơn sau khi đàn heo ở Canada bị nhiễm. WHO cho biết có thể nâng mức báo động lên cấp cao nhất (cấp 6) và nhấn mạnh phải khống chế bất cứ vụ bùng phát dịch mới nào ở heo. Theo WHO, vẫn còn quá sớm để xác định liệu dịch cúm ở Mexico đã yếu chưa.

Tình hình thực tế cho thấy dịch cúm A/H1N1 vẫn đang lan ra. El Salvador, Colombia và Bồ Đào Nha đã báo cáo ca nhiễm đầu tiên. Số ca nhiễm ở New Zealand, Tây Ban Nha, Anh vẫn tăng. Ấn Độ phát hiện hai ca nghi nhiễm ở sân bay quốc tế Indira Gandhi (New Delhi). Hai người này mới trở về từ Đức và từ Mỹ.

Tại Thái Lan, ba học sinh có triệu chứng sốt trong đoàn giáo viên và học sinh mới trở về từ Mexico đêm 3-5 đã được cách ly. Ai Cập thông báo vẫn tiếp tục tiêu hủy heo để phòng ngừa dịch cúm. Trước đó, người chăn nuôi heo đã xô xát với cảnh sát làm 12 người bị thương.