Thế giới đối phó dịch cúm A/H1N1: Xác nhận ca nhiễm đầu tiên ở châu Á

Đã có ca nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên ở châu Á. Người bị nhiễm là một thanh niên người Mexico 25 tuổi đến đặc khu Hong Kong từ Mexico có quá cảnh ở Thượng Hải (Trung Quốc) chiều 30-4 và phát sốt sau đó. Kết quả xét nghiệm của thanh niên này dương tính với virus cúm A/H1N1. Bệnh nhân đang hồi phục dần ở bệnh viện.

Phát hiện ở Hong Kong và Hàn Quốc

Chính quyền đặc khu Hong Kong đã khuyến cáo 140 hành khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân và tài xế chở bệnh nhân đến khách sạn Metro Park đến gặp ngay nhân viên y tế và kiểm tra sức khỏe. Ngày 1-5, chính quyền Hong Kong đã cho cách ly 300 khách và nhân viên khách sạn Metro Park.

Nhân viên y tế đã đưa 20 khách có triệu chứng cúm đi kiểm tra sức khỏe và tiến hành vệ sinh toàn bộ khách sạn Metro Park. Những người còn lại được cho uống thuốc trị cúm Tamiflu. Hai người Mexico đồng hành và hai người khác từng giao tiếp với bệnh nhân nói trên đang được cách ly theo dõi.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Tăng Âm Quyền cho biết sẽ tăng mức cảnh báo dịch từ nghiêm trọng lên khẩn cấp.

25 người Đài Loan đi chung chuyến bay sang Hong Kong với bệnh nhân người Mexico đã đáp sáu chuyến bay về lãnh thổ Đài Loan sau đó. Chính quyền lãnh thổ Đài Loan đã khuyến cáo họ phải liên lạc ngay với nhân viên y tế.

Ngay sau tin Hong Kong có người nhiễm, Trung Quốc thông báo sẽ cách ly và theo dõi bảy ngày tất cả hành khách đi cùng chuyến bay từ Mexico đến Thượng Hải với bệnh nhân người Mexico và ngưng mọi chuyến bay từ Mexico đến Trung Quốc.

Trung Quốc cho biết có thể sẽ đưa một máy bay sang Mexico vào ngày 3-5 để đón công dân Trung Quốc đang ở Mexico có kế hoạch về nước.

Ngày 2-5, Hàn Quốc xác nhận đã có một ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên. Đó là một phụ nữ 51 tuổi vừa từ Mexico về ngày 26-4, đã đến báo với nhân viên y tế khi biết mình có triệu chứng cúm. Bệnh nhân này có thể sẽ xuất viện vào ngày 3-5. Một phụ nữ sống chung nhà cũng đang được xét nghiệm.

Mexico: Không thêm ca tử vong

Ngày Quốc tế lao động 1-5, bất chấp khuyến cáo nên ở nhà để tránh lây nhiễm, nhiều người dân ở thủ đô Mexico City vẫn rủ nhau đến Acapulco (bang Guerrero) cách năm giờ lái xe để tắm biển. Thị trưởng TP Acapulco đã lên tiếng yêu cầu họ trở về nhà. Nhiều xe mang biển số thủ đô đã bị dân địa phương ném đá. Một số cây xăng không thèm đổ xăng.

Ngày 1-5, Mexico bắt đầu đóng cửa nhiều trụ sở đến ngày 5-5, trừ các cơ quan chính phủ và các dịch vụ cần thiết như bệnh viện và siêu thị. Lần đầu tiên từ ngày thông báo dịch cúm không có thêm trường hợp tử vong nào trong ngày 1-5.

Cùng ngày, khoảng 80 người tụ tập trước dinh tổng thống yêu cầu chính phủ phát thuốc trị cúm cho người già và trẻ em. Hiện thuốc trị cúm ở Mexico chỉ được bán theo toa bác sĩ.

Chính phủ Mexico đã cấm các công đoàn tập trung biểu tình trong ngày Quốc tế lao động 1-5. Tuy nhiên, khoảng 200 người dân ở thủ đô Mexico City vẫn biểu tình và xung đột với cảnh sát. Không ai bị thương và bị bắt.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mexico Miguel Angel Lezana chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không phản ứng nhanh trước dịch cúm bởi trung tâm đã thông báo tình trạng dịch cúm cho chi nhánh WHO tại Mexico vào ngày 16-4, đến tám ngày sau WHO mới có hành động.

Ở Mỹ, hầu hết các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đều được điều trị tại nhà, chỉ có chín ca nằm bệnh viện. Bộ Y tế Mỹ tập trung xác định người bị nhiễm, phát thuốc điều trị đúng nơi đang cần và khuyến cáo ngăn ngừa cho dân chúng.

Mỹ đã phân phát hàng triệu liều thuốc trị cúm Tamiflu và bộ xét nghiệm cúm A/H1N1 đến 20 bang có dịch, đồng thời mua thêm thuốc để dự trữ. 433 trường học ở 18/20 bang có dịch đóng cửa trong hai tuần tới.